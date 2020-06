Atlantis : Colin Trevorrow va réaliser un film

Alors qu’il s’apprête à reprendre la production de "Jurassic World : Dominion", Colin Trevorrow va de nouveau faire équipe avec Universal pour mettre en boîte un film d’aventure, "Atlantis". Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le projet.

De quoi parlera Atlantis ?

L’histoire d’Atlantis sera basée sur l’Atlantide, la mythique cité enfouie sous l’océan. Mais selon Deadline, qui a sorti l’information, la version de Colin Trevorrow, décrite comme un thriller, présentera une nouvelle vision de la cité. Il s’agira d’un continent perdu dans l’Océan Indien, entre l’Afrique, l’Inde et l’Océanie, à la civilisation multiculturelle et qui possédera une technologie avancée, et ne sera donc pas immergé. Le scénario du film sera écrit par Dante Harper, notamment derrière Alien : Covenant, et basé sur une histoire imaginée par Trevorrow et Matt Charman, qui a par exemple co-scénarisé Le Pont des Espions. Toujours selon le média américain, l’idée d’Atlantis est venue à Trevorrow en 2018, mais il a laissé le temps à son équipe créative de faire des recherches et de développer l’aspect visuel du film avant de pouvoir en écrire le scénario. Le réalisateur d’Atlantis en sera aussi le producteur. Comme pour la date de sortie, aucune information sur le casting du film n’a pour l’instant filtré.

Que peut-on espérer d’Atlantis ?

Le mythe de l’Atlantide, très présent dans la culture populaire, a déjà été exploré dans plusieurs productions hollywoodiennes. Il était par exemple au centre du film d’animation de Disney de 2001, Atlantide, l’empire perdu. Mais Atlantis devrait donc proposer une version différente de l’histoire, puisqu’il s’agira donc d’un thriller, selon Deadline. On peut donc espérer voir une version un peu plus mature de l’histoire revisitée de la cité perdue. Étant donné l’expérience de Colin Trevorrow sur les Jurassic World, peut-être aura-t-on le droit à un film d’aventure ponctué de passages effrayants ? Le fait de faire un film en live action devrait aussi logiquement permettre au cinéaste de développer une esthétique travaillée de l’Atlantide. On peut espérer que les décors seront à la hauteur du mythe, et que les effets spéciaux seront réussis, sans que le réalisateur ne s’appuie trop sur eux. On peut aussi espérer un bon casting pour Atlantis, puisque Trevorrow bénéficie d’une réputation plutôt solide à Hollywood et l’exploration du mythe de l’Atlantide devrait tenter de nombreux acteurs. On peut penser que Universal devrait se donner les moyens de recruter des stars pour le film, puisqu’il s’agira sans doute d’une grosse production.