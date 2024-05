"Une bouillie numérique" : le nouveau blockbuster à 100 millions de Netflix se fait détruire

Arrivé sur Netflix il y a quelques jours, ce nouveau blockbuster original à 100 millions de dollars n'a pas convaincu les premiers spectateurs. Malgré des premiers avis catastrophiques, il est premier du Top 10 des films les plus visionnés. Mais pour combien de temps ?

Atlas : Jennifer Lopez en mission interstellaire pour Netflix

Presque un an jour pour jour après The Mother, Jennifer Lopez est de retour sur Netflix pour le film de science-fiction Atlas, réalisé par Brad Peyton.

Dans ce nouveau film, Jennifer Lopez incarne Atlas Shepherd, une analyste gouvernementale brillante, mais méfiante envers l'intelligence artificielle. Alors qu'elle travaille pour la Coalition Internationale des Nations, Atlas se retrouve projetée sur une planète lointaine pour affronter Harlan, le premier terroriste AI auquel elle est mystérieusement liée.

Ce robot guerrier, créé dans le but de servir l'humanité, a trahi cette mission et mené une révolution des robots contre les forces humaines. Fuyant la Terre après une campagne militaire dévastatrice, Harlan s'est réfugié sur la planète GR39, et prépare sa revanche depuis 28 ans.

L'histoire se concentre sur le conflit entre Atlas et Harlan, mettant en lumière les dilemmes moraux et les questions éthiques autour de l'IA. Atlas doit surmonter sa méfiance envers les machines pour sauver l'avenir de l'humanité, un défi qui la pousse à confronter son propre passé.

100 millions de dollars et des premiers avis catastrophiques

Avec 100 millions de dollars annoncés, Atlas est le plus gros budget pour un film Netflix porté par une actrice. Dès sa mise en ligne sur la plateforme, le long-métrage s'est hissé à la première place des films les plus visionnés. Mais il n'a pas pour autant fait l'unanimité auprès des spectateurs, loin de là.

Sur l'agrégateur de notes américain Rotten Tomatoes, Atlas n'a recueilli que 17% d'avis favorables de la presse, et à peine 52% d'avis favorables des spectateurs, un score tout juste supérieur à celui de Rebel Moon partie 2, mis en ligne un peu plus tôt dans l'année. Metacritic affiche un score de 4,8/10, et IMDB de 5,6/10.

En France, chez nos confrères d'AlloCiné, les avis sont également très partagés, avec une moyenne de 2,8/5 de la part des spectateurs. On peut ainsi lire :

"Atlas" n'est jamais le sympathique divertissement sans prise de tête que Brad Peyton a pu parfois nous offrir dans le passé. C'est au contraire médiocre et terriblement ennuyeux.

Une bouillie numérique d'une absolue laideur dans laquelle toute tension est absente, saupoudré de réflexion sur le sens de la vie (parce que l'âme des robots n'est-ce pas...) et de réminiscences pseudo freudienne.

Atlas est un honnête petit film de sf action. Le métrage ne va absolument pas surprendre dans sa proposition.

Bon, on a clairement affaire ici à un direct to DVD.

Netflix nous offre encore un film micro-ondable : des acteurs alléchants sur l'affiche, de beaux visuels, tout pour faire beau sur l'emballage, mais à l'intérieur bon c'est mangeable quoi, mais on sent que c'est pas bien préparé