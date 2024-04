Atlas : une bande-annonce explosive pour le film de SF avec Jennifer Lopez

Netflix vient de mettre en ligne un trailer pour "Atlas", son nouveau film porté par Jennifer Lopez. Les images font la part belle aux scènes d’action.

Jennifer Lopez de nouveau au centre d’un film Netflix

Après The Mother, Jennifer Lopez sera de nouveau la star d’un film Netflix, Atlas. Le long-métrage de science-fiction suivra une brillante analyste de données qui se méfie grandement de l’intelligence artificielle, mais qui devra se résoudre à mettre ses opinions de côté pour sauver l’humanité.

C’est Brad Peyton qui a réalisé Atlas. Outre Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Lana Parrilla et Mark Strong font partie des acteurs ayant été choisis pour camper des rôles majeurs du long-métrage. Alors que ce dernier sortira dans quelques semaines, Netflix vient de mettre en ligne sa bande-annonce (vidéo en tête d'article).

Atlas s’offre un trailer bourré d’action

Après avoir débuté sur un ton léger, le trailer du film de Brad Peyton devient très rapidement plus sombre. Alors que la principale protagoniste du long-métrage demande à intégrer une mission pour une intelligence artificielle malveillante, la mission dérape. Atlas se retrouve alors dans un robot qu’elle doit diriger en communiquant elle-même avec une intelligence artificielle.

La bande-annonce dévoilée est surtout centrée sur les scènes d’action. À en croire ses images, le long-métrage nous proposera de nombreuses séquences de batailles entre différents robots. Le trailer est aussi l’occasion de découvrir Simu Liu dans le rôle du principal antagoniste du film, l’intelligence artificielle nommée Harlan.

Le film sera disponible en mai

Comme évoqué plus haut, Atlas arrivera dans quelques semaines sur Netflix. Il sera plus précisément disponible à partir du 24 mai prochain sur Netflix. Jennifer Lopez a d’ores et déjà plusieurs autres projets à venir après cette date.

L’actrice sera à l’affiche d’Unstoppable, un biopic sur un lutteur ayant remporté un championnat avec une seule jambe. Elle tiendra aussi l’un des principaux rôles de Kiss of the Spider Woman. Il s’agira cette fois d’une comédie musicale adaptée du livre du même nom écrit par Manuel Puig. Aucun de ces deux longs-métrages n’a de date de sortie à l’heure actuelle.