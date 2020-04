Atomic Blonde 2 serait en développement chez Netflix

Charlize Theron de retour dans la suite d'Atomic Blonde ? Le film d'action de David Leitch devrait effectivement avoir un deuxième opus. Atomic Blonde 2 serait en phase de développement chez Netflix.

En 2017, David Leitch, le réalisateur du premier John Wick et plus récemment de Deadpool 2, proposait un film d'action musclé. Porté par Charlize Theron et James McAvoy, Atomic Blonde s'est avéré être un divertissement parfaitement maîtrisé, proposant un scénario d'espionnage bien ficelé et des scènes d'action renversantes. Atomic Blonde s'en est sorti avec des critique majoritairement positives. Coté box-office, le métrage a rapporté plus de 100 millions de dollars pour un budget de 30 millions. Aujourd'hui, la suite serait effectivement dans les cartons.

Atomic Blonde 2 chez Netflix ?

Basé sur le roman graphique The Coldest City, Atomic Blonde s'est créé une base de fans assez solide. Et ces derniers attendent impatiemment une suite. Discussing Film rapporte qu'Atomic Blonde 2 serait en début de développement chez Netflix. Kelly McCormack et Beth Kono seraient les producteurs, par le biais de la société Denver et Delilah Productions, qui a produit Atomic Blonde.

D'après le même média, Charlize Theron sera de retour dans le rôle de l'espionne Lorraine Broughton, mais également en tant que productrice. Le projet serait encore à la recherche de scénaristes. Aucun réalisateur n'est mentionné pour le moment, mais rien n'empêche le retour de David Leitch. Après tout, la productrice Kelly McCormack est son épouse, et il a déjà laissé entendre qu'il serait très heureux de diriger cette suite lors d'une interview l'été dernier au près de Slashfilm :

Je pense qu'il y aura toujours une suite. Un service de streaming serait impliqué dedans. Je ne connais pas tous les détails. J'étais salarié sur le premier film, mais Kelly McCormick, ma partenaire et ma femme, sera impliquée, j'en suis sûr, en tant que productrice. C'est comme ça que j'ai obtenu le job sur le premier. Nous verrons.

Ainsi, il semblerait que Netflix ne veuille plus se contenter de ses propres productions originales. Si ce projet est avéré, cela signifierait l'ouverture de Netflix à des entreprises extérieures. La plateforme apparaît alors comme un soutient financier et artistique sur des franchises qui ne lui appartiennent pas. Aucune date n'a été communiquée sur la sortie d'Atomic Blonde 2 pour le moment.