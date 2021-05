Attack the Block 2 : la suite va se faire, 10 ans après le premier film

10 ans après la sortie de "Attack the Block", une suite est enfin prévue avec toujours Joe Cornish à la réalisation. La géniale série B qui a lancé John Boyega sera longtemps restée un one shot à la réputation flatteuse auprès des amateurs de cinéma de genre.

Attack the Block : les débuts de John Boyega

En 2011, sorti de nulle part, Attack the Block nous procurait une belle décharge de plaisir. Joe Cornish signait son tout premier long-métrage et faisait sensation auprès d'une frange du public à la recherche de petite pépites. On comprend ce qui a fait son succès d'estime, avec son discours social qui se mêlait à une pure intrigue de science-fiction dans laquelle des jeunes d'une banlieue londonienne s'alliaient pour exterminer de redoutables aliens. Le film fonctionnait grâce à son énergie, un bel équilibre entre tous ses composants et son attachante troupe d'acteurs. Parmi eux se trouvait un inconnu : John Boyega. On ne le présente plus, lui qui est désormais devenu une star grâce à sa participation à la dernière trilogie Star Wars.

Attack the Block ne révolutionnait en rien son genre mais assemblait assez de qualités pour nous faire passer un bon moment. Tant et si bien qu'une suite a parfois été évoquée ou réclamée. 10 ans après, on avait perdu espoir sur sa faisabilité. Ceux qui n'ont pas désespéré ont eu raison car Deadline annonce que le projet est en train de prendre forme.

Attack the Block ©Sony Pictures

On prend les mêmes et on recommence

Joe Cornish sera de retour à la réalisation et à l'écriture pour Attack the Block 2, tout comme John Boyega, qui a accepté de reprendre le rôle de Moses. Si aucune information n'a pu être révélée sur le contenu de ce nouveau scénario, on imagine que l'on retrouvera le personnage principal à un autre stade de sa vie, alors que des aliens vont encore se manifester. Est-il resté dans sa cité ? Voilà une bonne question qui mérite d'être posée. Le premier avait réussi à distiller un sous-texte politique derrière son postulat de divertissement.

Le retour du tandem acteur/réalisateur original rassure et nous fait encore plus plaisir parce que Joe Cornish est un homme rare. Depuis Attack the Block, il n'a signé qu'un seul film : Alex, le destin d'un roi. Une discrétion qui étonne par rapport aux belles promesses que son cinéma a laissé entrevoir. On devra sûrement patienter encore un petit moment avant de le voir à l'oeuvre, car cette suite ne devrait pas sortir avant 2022.