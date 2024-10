Attendu depuis 4 ans, ce film glaçant est enfin disponible sur Netflix

Après 4 ans d'attente, le film "La Plateforme 2", suite de l'immense succès de 2020, est enfin disponible sur Netflix. Ce film, tout comme le premier opus, plonge les spectateurs dans une réflexion sur les inégalités sociales et les dérives totalitaires. Avec des nouvelles règles et encore plus de brutalité.

La Plateforme 2 est enfin disponible sur Netflix Après quatre longues années d’attente, La Plateforme 2, suite du film à succès La Plateforme (ou El Hoyo), est enfin disponible sur Netflix depuis aujourd'hui. Ce thriller dystopique espagnol avait fait sensation lors de sa sortie en mars 2020 (en plein confinement), offrant une critique sociale percutante à travers une prison verticale où les détenus se battaient pour leur survie, littéralement au sommet de la chaîne alimentaire. Dans ce nouveau volet, le concept reste fidèle à l’univers glaçant du premier film, tout en élargissant l’intrigue et en introduisant de nouveaux personnages. Un mystérieux leader a désormais pris le contrôle de la plateforme, et une nouvelle résidente, plongée dans cet environnement hostile, tente de défier ce système d’alimentation cruel. Une simple erreur d'assiette peut avoir des conséquences mortelles, et ce monde sans pitié met à l'épreuve les limites morales des personnages. Le film continue d’explorer la question centrale : jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour survivre dans un tel système ? Ce deuxième opus approfondit la réflexion amorcée dans le premier film sur la nature humaine et la lutte pour la survie. À travers des nouveaux personnages, il met en lumière les tensions croissantes entre les prisonniers, le système en place et les questions éthiques que chacun doit affronter lorsqu’il est poussé à bout. Un nouveau chapitre, avec des nouvelles règles Contrairement au chaos pur du premier opus, La Plateforme 2 introduit un semblant d'ordre. Un leader autoproclamé, surnommé « Maestro », a imposé une série de nouvelles règles destinées à instaurer une certaine forme de solidarité dans la Fosse. Selon ce nouveau code de conduite, chaque résident doit choisir un plat fétiche en entrant dans la Fosse et ne peut consommer que celui-ci. Il est également possible d'échanger son plat avec un autre résident, mais tout manquement à cette règle peut être sanctionné de mort. Cette idée, qui semble au départ juste et équitable, prend rapidement une tournure totalitaire. Le personnage de Perempuan, interprété par Milena Smit, se retrouve au cœur de cette nouvelle lutte pour la survie, aux côtés de Zamiatin (Hovik Keuchkerian). Ensemble, ils doivent naviguer dans un système qui se veut solidaire, mais qui, en réalité, devient une prison encore plus brutale que le chaos anarchique du premier film. Ce nouveau volet parvient également à réutiliser certains éléments du premier film, et tisse une continuité intelligente entre les deux histoires. Plutôt que de se contenter de simples clins d'œil, La Plateforme 2 exploite de manière efficace certains points laissés en suspens dans le premier film, permettant de créer une mythologie plus large autour de cet univers.