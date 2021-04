Attentats du 13 novembre : un film en préparation avec Jean Dujardin

La cicatrice laissée par les attentats du 13 novembre 2015 reste encore perceptible dans la société française. Le réalisateur Cédric Jimenez s'attaque à cette histoire vraie dans "Novembre", un projet qui sera porté par un casting de stars.

Les attentats du 13 novembre adaptés au cinéma

La France a été frappée de trop nombreuses fois ces dernières années par le terrorisme. Parmi ces attaques, on se souvient presque comme si c'était hier de celles du 13 novembre. Le soir d'une rencontre entre la France et l'Allemagne au Stade de France, trois commandos terroristes sévissent dans Paris. L'un aux abords de l'enceinte qui accueille le match de foot, le second dans la mythique salle du Bataclan, et le dernier en pleine rue, ciblant bars et restaurants. 130 personnes trouvent la mort lors de cette soirée.

Un drame qui a chamboulé la France et qui va être évoqué dans le film Novembre réalisé par Cédric Jimenez. Le metteur en scène français, dont on attend encore le prometteur BAC Nord, va prochainement entamer le tournage à Paris. On tient enfin le premier gros projet qui va revenir sur cette histoire vraie. Des documentaires ont déjà approché le sujet mais aucun long-métrage pour le cinéma n'avait encore osé s'y confronter d'une manière aussi frontale. Il fallait se douter que cela allait se produire un de ces jours.

BAC Nord ©Studiocanal

L'histoire d'une traque

Novembre ne va pas juste être un film sur le soir des attentats. Il va être question des jours qui ont suivi, durant lesquels les troupes de l'anti-terrorisme ont tout fait pour retrouver les auteurs. On se souvient que le 18 novembre, trois terroristes étaient abattus en Belgique. L'équipe de tournage posera justement ses valises chez nos voisins, confirmant ainsi que cet épisode sera évoqué dans le film. La production débutera le 12 mai prochain et va s'étendre sur 12 semaines. Pour l'occasion, Cédric Jimenez retrouve Jean Dujardin. Les deux hommes se connaissent pour avoir tourné ensemble La French. Il ne sera pas la seule star au casting. Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier et Anaïs Demoustier sont tous impliqués.

Belle distribution pour un film qui est voué à cartonner rien que pour son sujet très fort. Comme souvent avec ce type de projet, l'effet cathartique risque d'être puissant. Cédric Jimenez, habitué au cinéma d'action et cinéaste fiable, nous semble bien placé pour s'en sortir brillamment avec ce Novembre dont on risque d'entendre beaucoup parler.