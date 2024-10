2 millions d'entrées, 5 César : ce film historique événement est dispo sur Netflix

Avec plus de 2 millions d'entrées en salles et cinq César à son actif, Au revoir là-haut s'impose comme un film incontournable du cinéma français. Réalisé par Albert Dupontel et adapté du roman primé de Pierre Lemaitre, ce drame historique plonge le spectateur dans l'après-guerre de 1918, où deux anciens soldats cherchent à reconstruire leur vie et à défier les injustices de leur époque. Désormais disponible sur Netflix France, le film offre une nouvelle chance de découvrir cette fresque émouvante.

Au Revoir là-haut est dispo sur Netflix France

Le film Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel, est désormais disponible sur Netflix France. Les abonnés ont ainsi la possibilité de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre du cinéma français. Sorti en 2017, le film a connu un grand succès en salles et a attiré plus de 2 millions de spectateurs. Lors de la cérémonie des César en 2018, il a remporté cinq trophées, dont celui de la Meilleure réalisation pour Albert Dupontel, ainsi que des prix pour la photographie, les décors et les costumes.

Au revoir là-haut adapte le roman éponyme de Pierre Lemaitre, publié en 2013 et lauréat du Prix Goncourt. L’intrigue se déroule à la fin de la Première Guerre mondiale, en novembre 1918. Alors que le conflit touche à sa fin, le lieutenant Pradelle, interprété par Laurent Lafitte, envoie ses hommes dans une mission dangereuse, qui entraîne la mort de nombreux soldats. Parmi les survivants, Édouard Péricourt (Nahuel Pérez Biscayart), artiste défiguré par une explosion, et Albert Maillard (Albert Dupontel), comptable, développent une forte amitié et mettent en place une escroquerie aux monuments aux morts.

Un hommage aux oubliés de la guerre

Albert Dupontel a investi beaucoup de soin dans la reconstitution de l’époque. Les décors et les costumes reflètent fidèlement l'après-guerre en France, et offrent un cadre réaliste et immersif à cette fresque historique. La photographie, primée aux César, contribue à l’atmosphère unique du film, tout en soulignant les contrastes entre la beauté artistique des masques créés par Édouard et la dureté des réalités de l'époque. Les scènes se déroulent dans un Paris de l'entre-deux-guerres, à la fois poétique et brutal, où l'espoir côtoie les blessures profondes laissées par le conflit.

Au revoir là-haut met en lumière les difficultés des soldats à réintégrer la société, souvent oubliés par un pays tourné vers la reconstruction. À travers le personnage d’Édouard, Dupontel rend hommage aux « gueules cassées », ces combattants défigurés par la guerre, qui peinent à retrouver une place dans la vie civile. La relation entre Édouard et Albert forme le cœur émotionnel de l’histoire, et montre leur lutte pour la reconnaissance et la survie dans un monde qui préfère les oublier.