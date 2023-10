"Aucun respect pour Josephine Langford" : les fans très énervés devant After Chapitre 5

Prime Video a mis en ligne "After Chapitre 5", le dernier opus de la saga portée par Hero Fiennes Tiffin et Josephine Langford. Les fans ont rapidement réagi et partagé leur mécontentement devant certains choix.

After Chapitre 5 : la conclusion de l'histoire de Tessa et Hardin

La saga After centrée sur la romance entre Tessa et Hardin, c'est terminé ! After Chapitre 5 vient d'être mis en ligne sur Prime Video et les fans ont ainsi pu découvrir la finalité de cette histoire d'amour tumultueuse. Pour rappel, les longs-métrages sont basés sur les romans du même nom écrits par Anna Todd. Le premier film, After Chapitre 1, est sorti en 2019 avec Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin dans les rôles principaux.

Tessa était alors une étudiante innocente et studieuse, et elle tombait amoureuse du rebelle et mystérieux Hardin. Tout au long des films, leur relation aura été compliquée tandis qu'Hardin découvrait des secrets sur sa famille.

Hero Fiennes Tiffin - After Chapitre 5 ©Pirme Video

Dans After Chapitre 5, le garçon décide cette fois de réparer ses erreurs du passé, espérant ainsi retrouver l'inspiration pour le roman qu'il souhaite écrire. Il se rend alors au Portugal pour retrouver Nathalie (Mini Keene), qu'il a blessée lorsqu'ils étaient ensemble. En effet, on apprend que, pour gagner un pari, Hardin avait enregistré une sextape avec la jeune femme avant de la partager à tout le monde. Un comportement inacceptable, et il faudra bien tout ce cinquième film pour que le garçon prenne conscience du mal qu'il a fait.

La colère des fans

After Chapitre 5 est donc centré sur Hardin, qui en parallèle écrit son histoire avec Nathalie pour en faire un roman. Tessa est réduite alors à apparaître dans des flashbacks et à la toute fin du film - un happy end pour Tessa et Hardin. Un choix de la production qui n'a pas du tout plu à certains fans qui ont rapidement partagé leur colère sur Twitter après avoir vu le film.

Un "énorme manque de respect envers Josephine Langford et son travail incroyable en tant que notre Tessa" peut-on notamment lire, ou encore "les moments où on voit Tessa, c'est les souvenirs d'Hardin. Je suis franchement déçu !".

En plus de réduire Tessa à une poignée de scènes, After Chapitre 5 s'est fortement éloigné du livre qu'il adapte. Si jusqu'à présent les fans de la saga étaient plutôt satisfaits des adaptations, cette fois, ça ne passe pas.

Bien sûr, il n'y a pas que des retours négatifs sur After Chapitre 5. D'ailleurs, sur Rotten Tomatoes, le film affiche une note plutôt positive pour le moment avec un score de 79%. Et même si sur Twitter on peut lire avant tout des reproches, certains spectateurs ont tenu à défendre le long-métrage.

After Chapitre 5 est actuellement disponible sur Prime Video.