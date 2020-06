Ava : Jessica Chastain en tueuse dans le premier trailer

Jessica Chastain se dévoile dans la première bande-annonce de « Ava ». La comédienne campe une agent secrète qui va voir une de ses missions partir en sucette devant la caméra de Tate Taylor.

Ava, le nouveau film de Tate Taylor

Encore sans date de sortie en France, Ava est le nouveau film de Tate Taylor, le réalisateur de La Fille du train. Le scénario est écrit par Matthew Newton qui devait même initialement réaliser le projet avant d'être remplacé par Tate Taylor - le scénariste a été évincé à cause d'accusations de harcèlement. Ava réunit un casting explosif emmené par Jessica Chastain mais également composé de Colin Farrell, John Malkovich, Geena Davis et du rappeur Common. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le cinéaste travaille avec Jessica Chastain puisqu'elle a déjà tourné devant sa caméra dans La Couleur des sentiments en 2011. Ava propose une réunion intéressante pour ce film qui reste pour le moment sous les radars. Mais cette bande-annonce va peut-être relancer l'intérêt du public pour cette production.

Un film d'action trop générique ?

Cette première bande-annonce n'offre rien de bien novateur. Le film de Tate Taylor semble s'inscrire dans la mouvance classique du film d'action. Le pitch et ces premières images annoncent une œuvre assez générique, dans les carcans habituels du genre. Cependant, les scènes d'action semblent être relativement convaincantes, et le casting a de quoi séduire. Ava suit Jessica Chastain qui interprète une tueuse membre d'un organisme secret. Cette assassin devient finalement la cible de sa propre organisation après une mission qui tourne mal. Elle se retrouve traquée par le personnage de Colin Farrell et protégée par celui de John Malkovich qui fait office de mentor. Un synopsis bien classique qui annonce une série B directe et violente. Le film semble s’inscrire dans la lignée des action movies portés par des femmes comme Salt ou les récents Peppermint et Anna.

Découvrez la bande-annonce en une de l'article, et ci-dessous un premier poster :