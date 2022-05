Avant toi : pourquoi le film avait fait polémique à sa sortie ?

Le film "Avant toi" avec Emilia Clarke et Sam Claflin présente une histoire d'amour peu ordinaire entre un jeune homme handicapé suite à un accident et une aide-soignante. Au moment de la sortie en 2016, le long-métrage avait cependant fait grincer quelques dents.

Avant toi : Emilia Clarke + Sam Claflin

Sorti dans les salles françaises en juin 2016, le film Avant toi est l'adaptation du roman éponyme écrit par Jojo Moyes paru en 2012. Dans les deux rôles principaux, on retrouve Emilia Clarke (Game of Thrones) et Sam Claflin (Hunger Games).

La première interprète le rôle de Lou, une jeune femme artiste dans l'âme, sans la moindre ambition professionnelle, qui se contente d'enchaîner les petits boulots. De son côté, Sam Claflin campe Will, jeune et riche banquier plein d'audace, qui se retrouve paralysé suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même. Jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Lou, qui accepte de travaille auprès de lui comme aide-soignante. Décidée à lui redonner le goût de la vie, les deux jeunes gens s'éprennent l'un de l'autre.

Avant toi © Warner Bros

Si Avant toi débute comme une comédie romantique, elle lorgne rapidement vers le drame lorsque la question du suicide assisté arrive. La fin du film offre un dénouement doux-amer, avec l'euthanasie du personnage de Will, qui offre tout ce qu'il possède à Lou pour qu'elle puisse vivre une existence heureuse.

Pourquoi le film a fait polémique à sa sortie ?

Si le film a rencontré un beau succès dans les salles (200 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 20 millions), il a néanmoins causé une polémique.

En effet, au moment de la sortie du film en Angleterre, des voix se sont élevées pour dénoncer la représentation du handicap à l'écran. Certains activistes ont dénoncé le fait que le personnage de Will soit présenté comme incapable de vivre heureux avec ce handicap, et que l'euthanasie semble être la seule issue.

Lors de l'avant-première d'Avant toi à Londres, des défenseurs de la campagne "Not Dead Yet" étaient présents pour dénoncer ce qu'ils estimaient être un "snuff movie sur le handicap". Ainsi, ils mettaient en avant le fait que les films tuaient souvent des personnages handicapés, plutôt que de montrer qu'une vie heureuse leur était possible.

Nous avons peu de possibilités d'explorer le handicap dans les médias. Mais il y a un nombre disproportionné d'histoires dans lesquelles le handicap est vu comme un problème, et la mort est présentée comme seule solution. La télévision et le cinéma semblent aimer ces individus qui veulent mourir. Mais ils semblent moins intéressés par les autres, ceux qui se battent pour vivre une existence heureuse

avait déclaré l'activiste et actrice Liz Carr au micro de The Guardian.

Emilia Clarke réagit

Au moment de cette polémique, l'actrice Emilia Clarke avait pris la parole, estimant que ça n'avait jamais été le but du film de dévaloriser les personnes handicapées :

Ce film est un film hollywoodien (...) nous étions très attentifs à la manière de présenter les choses. Nous avons montré une situation, et pas une opinion

avait déclaré Emilia Clarke à The Guardian.