Avant toi : le film est-il inspiré d'une histoire vraie ?

"Avant toi", film romantique bouleversant sorti en 2016, fait son entrée dans le catalogue de Netflix. Pour l'occasion, découvrez si le long-métrage se base - ou non - sur une histoire vraie.

Avant toi : drame romantique par excellence

Avant toi, c'est l'histoire d'une rencontre. La rencontre entre Louisa - Lou - Clark, une jeune femme de 26 ans, et Will Traynor. Elle est totalement atypique et n'a pas réellement d'ambition dans la vie. Son quotidien est rythmé de petits boulots lui permettant de subsister. Lui officiait - avec succès - comme banquier, animé par un tempérament de feu et une soif d'aventure permanente. C'était avant le terrible accident qui l'a laissé paralysé il y a deux ans de cela. Un beau jour, Lou accepte de travailler comme aide-soignante pour le jeune homme. Son vœu le plus cher ? Lui redonner goût à la vie. C'est le début d'une belle histoire d'amour... Mais vont-ils échapper au tragique destin qui se profile devant eux ?

Avant toi ©Warner Bros

Dans les premiers rôles de ce drame romantique, Emilia Clarke et Sam Claflin. La comédienne britannique, star de la série Game of Thrones, compte Avant toi comme l'un de ses plus gros succès au cinéma. Son compatriote a quant à lui de nombreux longs-métrages à son actif, à l'image d'Hunger Games et de Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence. Thea Sharrock, qui réalise le film, travaillait auparavant dans le monde du théâtre. Elle a notamment tourné un téléfilm porté par Tom Hiddleston. Avant toi est son tout premier long-métrage paru dans les salles obscures.

L'adaptation d'un livre

Avant toi est l'adaptation d'un livre de la journaliste britannique Jojo Moyes. Devenue auteure à succès, cette dernière a la particularité d'avoir remporté deux fois le prix du livre romantique de l'année aux RNA Awards. Moyes n'est d'ailleurs pas étrangère au monde du cinéma puisqu'elle a tourné dans Du miel plein la tête, très belle comédie dramatique de Til Schweiger (Inglourious Basterds).

Avant toi ©Warner Bros

Attention, tout ce qui suit contient des spoilers sur l'intrigue du film. A commencer par une légère précision : il existe en réalité une trilogie Avant toi. L'adaptation cinématographique en est le premier volume. Les deux ouvrages suivants se nomment respectivement Après toi et Après tout.

Vécu personnel et inspirations

Interrogée par Goodreads, Jojo Moyes est revenue sur une interrogation commune à de nombreux lecteurs. Alors, son histoire est-elle ou non inspirée d'une histoire vraie ? A cette question, la romancière répond qu'elle n'a jamais côtoyé de personne quadriplégique. En revanche, un membre de sa famille a souffert d'une maladie dégénérative et elle s'est occupée de ce dernier. L'auteure ajoute qu'une partie de son inspiration pour Avant toi venait des nombreuses questions sur la condition humaine et le choix de vivre ou de mourir qui tourmentaient son esprit à ce moment-là. D'autre part, la journaliste confie avoir été marquée par l'histoire d'un britannique quadriplégique de 23 ans, ancien joueur de Rugby, qui a convaincu ses parents de le conduire à Dignitas - une association suisse d'aide au suicide - sept ans après son accident.

J'étais vraiment choquée par cette histoire, je n'arrivais pas à croire que des parents puissent conduire leur enfant dans un endroit comme celui-ci.

Jojo Moyes a donc effectué des recherches à ce sujet pour tenter de comprendre ce qui lui semblait presque contre-nature.

Plus je me renseignais, plus je réalisais que les parents étaient dans une position impossible, leur fils ayant exprimé le souhait de mener son geste à bien quoiqu'il advienne.

Sa propre expérience du soin à une personne sans espoir de guérison, la découverte de cette terrible histoire et ses recherches ont donc conduit Jojo Moyes à construire la si déchirante histoire d'Avant toi.