Avatar 2 : combien d'argent James Cameron a-t-il gagné ?

Depuis ses débuts, James Cameron a prouvé sa particularité à faire exploser le box-office via ses blockbusters. Avec son dernier film "Avatar : la voie de l'eau", le réalisateur canadien a fait sauter la banque. Cependant, quel pactole personnel il a empoché ?

James Cameron, le roi du blockbuster

James Cameron et le box-office, c'est une belle histoire d'amour qui date de presque 40 ans. En effet, son deuxième film, un certain Terminator empoche un résultat rentable de 80 millions dollars alors qu'il en avait couté 6 millions. Deux ans plus tard, il réalise un nouveau coup de maitre avec le second volet de la saga Alien.

Ainsi, Aliens le retour récolte 131 millions de dollars (pour un budget de 18 millions). Cependant, le meilleur reste à venir puisqu'en 1991, il connait un énorme succès commercial de 500 millions de dollars avec Terminator : le jugement dernier. Six ans après, il fait encore largement mieux avec Titanic qui devient l'un des films les plus lucratifs de l'histoire du 7ème art avec 1.8 milliards de dollars de recettes.

Il faudra attendre 12 ans avant que James Cameron fasse son retour au cinéma avec l'un des films les plus chers jamais réalisés : Avatar. Une fois encore, grâce à des progrès techniques rarement vus, son blockbuster pulvérise le score de Titanic et devient le premier film de l'Histoire à passer la barre de 2 milliards de dollars au box-office.

Très loin d'être rassasié, il fait son retour en 2022 avec la suite tant attendue d'Avatar. On connait le résultat : Avatar : la voie de l'eau affole actuellement les compteurs et a, lui aussi, dépassé les 2 milliards de dollars au box-office faisant de lui le quatrième film le plus lucratif de l'Histoire (et en passe de devenir le troisième).

Plusieurs questions se posent alors, concernant James Cameron : comment fait-il pour être toujours le roi du blockbuster, là où d'illustres réalisateurs de sa génération sont beaucoup moins en vue aujourd'hui ? Surtout, combien le réalisateur gagne sur les résultats hallucinants de ses blockbusters, en particulier Avatar : la voie de l'eau ?

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios

Show me the money !

Dans un récent article de Forbes, on a pu en savoir plus sur le "petit" bénéfice que James Cameron a récupéré via Avatar : la voie de l'eau. En effet, l'article, qui fait un Top 10 des acteurs du divertissement les mieux payés de l'année 2022, a classé huitième le metteur en scène canadien. Ainsi, grâce aux 2,2 milliards de dollars récoltés par son dernier film, il a pu gagner 95 millions de dollars au box-office.

Son chèque pourrait d'ailleurs encore grimper puisque le film continue à faire ses entrées en salle et devrait encore faire du chiffre lors de ses futures sorties sur streaming et en vidéo. Ce n'est pas la première fois que James Cameron empoche énormément d'argent grâce à ses films. En effet, selon Deadline, il avait réussi à se mettre 350 millions de dollars dans la poche grâce notamment aux revenus engrangés par le premier Avatar.

Rappelons qu'actuellement, James Cameron se bat avec lui-même au box-office puisque deux de ses films se tirent la bourre dans les salles : Avatar : la voie de l'eau...et Titanic. En effet, une ressortie flambant neuve restaurée en 4K 3D cartonne actuellement au cinéma, ayant empoché 6,4 millions de dollars sur le sol américain. Quand on sait que pour ce film là, il s'était également fait un petit billet, on se dit que tout va bien pour ses finances actuellement.