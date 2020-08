Avatar 2 : de nouvelles images dévoilent un véhicule subaquatique

La production de « Avatar 2 » continue de dévoiler des éléments du tournage. Aujourd’hui, c’est un nouveau concept art qui vient d’être partagé, teasant un véhicule subaquatique inédit.

Avatar : un énorme classique

En 2009, James Cameron révolutionne le septième art en proposant Avatar. Un long-métrage inédit, offrant une approche visuelle sans précédent. Le film explose le box-office et devenait en son temps le film qui a engendré le plus d'entrées de l'histoire du cinéma (aujourd'hui c'est Avengers : Endgame) avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes. Et James Cameron ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il a déjà prévu la production de quatre autres épisodes.

Des véhicules tout-terrain

L’eau va jouer un rôle majeur dans Avatar 2. James Cameron veut exploiter les fonds marins de sa planète fictive en filmant réellement sous l’eau grâce à des procédés inédits. Mais outre les avancées techniques derrière la caméra, James Cameron va également proposer des véhicules uniques. La page Twitter officielle de la saga a partagé un visuel superbe sur de nouveaux robots sous-marins. Un concept art magnifique qui précise cette nouvelle technologie qui sera au centre de la franchise. La publication est accompagnée d'un commentaire qui décrit le fonctionnement de ce véhicule aquatique :

"Le Crabsuit : un submersible multifonction à propulsion humaine. L'un des nombreux nouveaux véhicules RDA qui seront vus dans les suites d'Avatar. Merci au producteur Jon Landau de partager ce concept art."

A l’occasion de cet Avatar 2, le casting du premier film sera de retour. Ainsi, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang rempilent tous dans leur rôle respectif. Mais le casting va se compléter de quelques petits nouveaux et nouvelles, dont une de taille : Kate Winslet. James Cameron a récemment expliqué que le colonel Miles Quaritch, interprété par Stephen Lang sera bien de retour dans cette suite, et sera le méchant principal de l’intégralité de la franchise. Après quelques remaniements de calendrier, Avatar 2 a été repoussé au 14 décembre 2022, Avatar 3 au 18 décembre 2024, Avatar 4 au 16 décembre 2026, et enfin Avatar 5 au 20 décembre 2028. Sacré programme.