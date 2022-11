Avatar 2 : James Cameron dit pourquoi le film est si long

La durée d'Avatar 2 "la voie de l'eau" est de plus de trois heures. Une bonne nouvelle pour les fans qui vont ainsi retrouver Pandora. Mais pourquoi le film est-il si long ? James Cameron a répondu à la question.

Avatar 2 : la voie de l'eau arrive le 14 décembre

Enfin ! Après treize ans d'attente et un grand nombre de reports, la suite d'Avatar arrivera dans les salles le 14 décembre prochain. Toujours réalisée par James Cameron, elle se déroule environ dix ans après les événements du premier film. Jake et Neytiri vivent toujours en harmonie avec la nature sur la planète Pandora, et ont eu des enfants (biologiques et adoptifs). Mais une nouvelle menace de la RDA les oblige à quitter leur paradis paisible.

Ils trouvent alors refuge sur les récifs de la planète, et découvrent un tout nouveau monde peuplé de créatures sous-marines extraordinaires. Ils font également la rencontre du clan Metkayina, mené par la charismatique Ronal (Kate Winslet), aux moeurs bien différentes des leurs.

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios/Disney

Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, James Cameron a eu recours à la performance capture sous-marine. Il a ainsi filmé les acteurs sous l'eau, pour un maximum de réalisme. Le résultat semble saisissant, ce qui valait bien quelques records d'apnée pour les interprètes (comme Kate Winslet).

Pourquoi le film est-il si long ?

La durée d'Avatar : la voie de l'eau est de trois heures et dix minutes. Soit environ trente minutes de plus que le premier film. Une aubaine pour les fans qui passeront ainsi plus de trois heures en immersion dans les paysages féeriques de Pandora.

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios/Disney

Mais si le film est si long, c'est que James Cameron avait une idée précise de la direction vers laquelle il voulait conduire les spectateurs. Il s'en est expliqué dans les colonnes de Total Film Magazine (via Variety) :