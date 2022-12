Avatar 2 : Kate Winslet raconte les coulisses de son record d'apnée

Pour son rôle dans "Avatar : la voie de l'eau", Kate Winslet a dû faire de l'apnée. Et elle s'est tellement investie, qu'elle a même battu un record ! Elle a raconté les coulisses de cette performance.

Avatar : la voie de l'eau est enfin au cinéma !

C'est le jour J ! En ce mercredi 14 décembre 2022 sort sur les écrans français La Voie de l'eau, la suite tant attendue d'Avatar sorti en 2009. Toujours mis en scène par James Cameron, ce nouveau film nous entraîne dans de nouveaux paysages majestueux de Pandora.

Ainsi, l'intrigue se déroule une dizaine d'années après la fin du premier opus. On retrouve Jake et Neytiri dans leur paradis. Désormais à la tête d'une famille de plusieurs enfants (biologiques et adoptifs), ils doivent quitter à contre-coeur cette forêt qu'ils aiment tant pour aller se réfugier sur les récifs. La raison ? Le retour inattendu de la RDA à Pandora qui les oblige à abandonner leur maison. Après un voyage à dos de banshees, ils découvrent un nouvel endroit féerique, demeure du clan Metkayina, qui devient leur refuge.

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios

Une majeure partie de l'action d'Avatar : la voie de l'eau se déroule donc dans des paysages sous-marins. Pour mettre en scène ce nouveau décor féerique de Pandora, James Cameron a eu recours à la performance capture aquatique. Une première dans l'histoire du cinéma qui a demandé aux acteurs une prouesse physique intense.

En effet, pour pouvoir les filmer sous l'eau suffisamment longtemps, les comédiens ont dû rester en apnée plusieurs minutes. Kate Winslet, qui interprète Ronal, a même battu un record !

Kate Winslet raconte les coulisses

Depuis octobre 2020, cette fameuse prouesse technique de Kate Winslet fait la une de l'actualité. L'actrice a en effet battu le record précédemment détenu par Tom Cruise (sur le tournage de Mission Impossible : Rogue Nation) et est restée en apnée pendant 7 minutes et 15 secondes.

Dans une interview donnée à Total Film Magazine, Kate Winslet a détaillé ce challenge physique, qui n'était pas une mince affaire :

J'ai une vidéo de moi qui remonte à la surface et qui demande si je suis toujours en vie, et qui veux vite connaître mon temps d'apnée. J'ai tout de suite voulu savoir mon chrono, et je n'y ai pas cru. Il a fallu que je le dise à James ! (...) je n'étais pas tenue de rester en apnée plus de 7 minutes. J'ai juste eu l'opportunité de battre mon propre record de 6 minutes et 14 secondes, et je l'ai fait.

Elle a également ajouté :

Tourner dans ces immenses bassins remplis d'eau était incroyable. J'ai adoré. Travailler avec des experts qui savent comment libérer tout ton potentiel comme pour cette séquence tout en faisant attention à ta sécurité était une expérience incroyable. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut faire tout seul chez soi !

Sigourney Weaver et Zoe Saldaña pas en reste

Tous les acteurs ont dû s'exercer pour tourner des scènes en apnée dans Avatar : la voie de l'eau. Si tous n'ont pas tenu plus de 7 minutes comme Kate Winslet, ils ont pourtant réalisé de jolis temps. Ainsi, Sigourney Weaver, de retour pour interpréter l'adolescente Kiri (fille biologique de Grace Augustine) a tenu 6 minutes et 30 secondes. Quant à Zoe Saldaña, l'interprète de Neytiri, elle est parvenue à rester en apnée pendant 5 minutes.