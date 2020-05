Avatar 2 : la production dévoile des photos de tournage subaquatique

La production de « Avatar 2 » vient de dévoiler des clichés inédits du tournage. Des séquences qui montrent les coulisses d'un tournage subaquatique qui présentera de nombreuses scènes sous-marines dans le prochain opus.

Depuis 2009, date de sortie du premier Avatar, James Cameron n'a réalisé aucun film. Il est trop occupé à travailler sur les trois suites d'Avatar qu'il veut offrir à ses fans. Avatar 2 est attendu le 15 décembre 2021. Pour l'occasion, le cinéaste veut pousser la technique encore un peu plus loin en proposant des séquences sous-marines inédites, filmées avec des caméras uniques.

Avatar 2 sous l'eau

La sortie d'Avatar 2 est encore loin, et la date a été repoussée à cause du Covid-19. La production des suites est en cours depuis presque dix ans. Aujourd'hui, le compte Twitter officiel de Avatar partage des images inédites, de quoi faire patienter les fans.

Des clichés des coulisses du tournage qui dévoilent le réalisateur James Cameron qui travaille dans des conditions inédites. On le voit développer ses scènes subaquatiques dans d'énormes piscines, sans pour autant se mouiller. Le cinéaste surplombe ses acteurs immergés dans l'eau, couverts de combinaisons de capture de mouvements.

On ne sait pas encore de quoi va parler Avatar 2, mais le casting originel devrait être de retour. La suite, et par extension, les films suivants, verront les retours de Sigourney Weaver, de Stephen Lang, de Sam Worthington et de Zoe Saldana. L'actrice Kate Winslet a elle aussi rejoint l'aventure. Rendez-vous à Noël 2021 pour découvrir le résultat d'Avatar 2 avec ce nouveau casting titanesque.

« Sur le tournage des suites : @JimCameron dirige les acteurs avant de plonger sous l'eau pour capturer les performances. Fun fact : cette couche de blanc à la surface de l'eau est composée de boules flottantes qui empêchent les lumières d'interférer avec le tournage sous l'eau. »