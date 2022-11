Avatar 2 : le plan de James Cameron si le film est un échec au box-office

La date de sortie française d'Avatar 2 "La voie de l'eau" approche à grands pas et avec elle la question que tout le monde se pose : le film fonctionnera-t-il au box-office ? James Cameron est conscient que le monde a changé depuis le premier film, et sait déjà ce qu'il fera si les résultats de la suite sont décevants.

Avatar 2 : l'attente fut longue

En 2009, le monde entier découvre la nouvelle merveille de James Cameron : Avatar. Un film à l'ambition 3D démesurée, dans lequel le réalisateur visionnaire nous propulse dans le monde féerique de Pandora où vit le peuple Na'vi. Sur cette planète qui orbite autour d'Alpha Centauri A, des scientifiques ont mis au point un programme qui permet aux humains de s'intégrer à la population locale à l'aide de clones Na'vi. Le but de la manoeuvre étant de parvenir à négocier avec les locaux pour exploiter un minerai rare susceptible de résoudre la crise énergétique sur Terre.

Jake Sully, un Marine paraplégique choisi pour intégrer le programme, va peu à peu tomber amoureux de cette planète et de son peuple. Ainsi, il choisit finalement de devenir un Na'vi et de continuer son existence aux côtés de Neytiri sur Pandora.

Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) - Avatar © 20th Century Studios/Disney

Treize ans plus tard, nous retrouverons enfin Jake et Neytiri le 14 décembre prochain dans La Voie de l'eau, la suite très attendu du premier film. Toujours ensemble, ils ont fondé une famille, et coulent des jours heureux sur Pandora. Mais une nouvelle menace venue de la RDA les contraint à devoir quitter habitat naturel et à se réfugier sur les récifs. Dans ce nouvel endroit féerique, ils rencontrent un nouveau clan, les Metkayina, aux moeurs bien différentes des leurs.

Tous les yeux rivés sur le box-office

Avatar est encore aujourd'hui le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial avec près de trois milliards de dollars de recettes. La grande inconnue est donc de savoir si La Voie de l'eau peut s'approcher de ce score, voire même de le dépasser. Si cette seconde option semble improbable, le film sera néanmoins considéré comme un échec s'il ne dépasse pas le milliard de dollars.

Mais les fans seront-ils encore au rendez-vous, treize ans après ? Le premier week-end de sortie aux États-Unis sera décisif et enverra un signal clair quant à la carrière du film au box-office. Et en cas d'échec, James Cameron sait déjà ce qu'il fera.

Avatar 2 : la voie de l'eau © 20th Century Studios/Disney

Les deux derniers films attendront

Si James Cameron a souhaité écrire l'intégralité des 4 suites d'Avatar avant de débuter le tournage du deuxième, il n'est pas assuré de toutes les mettre en boîte. En effet, cela dépendra du succès ou de l'échec du 2 et du 3. Le paysage cinématographique a changé, et l'industrie n'est plus aussi stable qu'en 2009. Des éléments que le réalisateur prend en compte lorsqu'il évoque le futur de sa saga.

Lors d'une interview donnée à Total Film (via Games Radar), il a confié ce qu'il se passerait si Avatar 2 ne fonctionnait pas suffisamment au box-office :

Nous compléterons l'histoire avec le troisième film, et nous nous arrêterons là, si ça n'est pas rentable.

Lucide, James Cameron a confié que la pandémie et le streaming avaient été deux coups durs pour l'industrie. Et qu'il était conscient que le monde du cinéma était différent lors de la sortie du premier film. Mais il a également l'espoir qu'Avatar 2 reconnecte le public à l'expérience des salles obscures :

Peut-être que nous réussirons à rappeler aux gens ce que signifie l'expérience cinématographique. Ce film est fait pour ça. Mais est-ce que les gens en ont encore quelque chose à faire ?

Réponse le mois prochain avec la sortie de La Voie de l'eau !