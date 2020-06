Avatar 2 : l'équipe de tournage est de retour en Nouvelle-Zélande

Alors que les fans patientent depuis maintenant onze ans, James Cameron n'a eu d'autre choix que de mettre en pause la production d'Avatar 2. Focalisé depuis de nombreuses années sur les suites de son blockbuster sorti en 2009, le cinéaste a déjà dû en repousser les dates de sortie à de multiples reprises.

Mais face à la pandémie de coronavirus, le réalisateur de Titanic, habitué aux challenges et aux imprévus, s'est montré confiant. Le mois dernier, James Cameron affirmait que la date de sortie fixée au 15 décembre 2021 devrait être maintenue. Interrogé par Empire, il avait en effet expliqué :

Le côté positif, c'est que la Nouvelle-Zélande semble avoir été très efficace dans la lutte contre le virus. Leur objectif n'est pas l'atténuation mais l'éradication. Ils pensent pouvoir faire ça grâce à la recherche et au dépistage agressif des contacts. Il y a donc une très bonne chance que notre tournage soit retardé simplement de quelques mois, donc nous pouvons encore le sortir à temps. Tout le monde chez Weta Digital et Lightstorm travaille à domicile dans la mesure du possible. Quant à moi, je fais un peu de montage, mais ce n'est pas génial pour moi.