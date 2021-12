Avatar 2 : on a des nouvelles infos sur l'intrigue du film de James Cameron

Le producteur Jon Landau, collaborateur de longue date de James Cameron, vient de détailler quelques éléments de l'histoire de « Avatar 2 ». Le long-métrage, toujours mis en scène par James Cameron, se fait très désirer par les fans...

Avatar : James Cameron veut toujours aller plus loin

En plus de quarante ans de carrière, James Cameron n'a pas réalisé tant de films que ça. En 2009, le cinéaste met en scène son huitième long-métrage : Avatar. Depuis, le cinéaste n'a sortie aucune réalisation, préférant officier comme producteur d'un côté (comme avec Alita : Battle Angel ou Terminator : Dark Fate), et s'occuper de la mise en scène de Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 d'un autre côté. Le metteur en scène prend donc bien soin de ses petits bébés, et est en plein tournage de ces prochains films très attendus par les fans. Il faut dire que le premier Avatar est un film incroyable sur bien des points. Il demeure d'ailleurs le plus gros succès de la carrière de Cameron avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes au box-office.

Avatar 2 ©20th Century Studio

Pour rappel, Avatar 2, qui est attendu le 14 décembre 2022, réunit une bonne partie du casting original. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang sont tous de retour dans la peau de leurs personnages respectifs. Le casting se complète également avec les arrivées de Kate Winslet et Vin Diesel. À l'heure actuelle, on ne sait pas grand chose de cette suite. Si ce n'est qu'une partie du film va se dérouler sous l'eau.

Jon Landau apporte quelques précisions

Lors d'une récente interview avec le magazine Total Film, le producteur Jon Landau, collaborateur de longue date de James Cameron, a donné quelques informations sur le tournage de Avatar 2. Jon Landau a notamment expliqué une partie de l'intrigue de cette suite, affirmant qu'elle se concentre globalement sur le couple Sully et Ney'tiri (Sam Worthington et Zoe Saldana). Les deux personnages vivent toujours sur Pandora et vont être à nouveau confrontés aux opérations commerciales et militaires de la RDA. Obligeant les deux protagonistes à quitter leur lieu de vie :

Il y a un nouveau clan que nous appelons les Metkayina qui habite dans les récifs. Les Sully ne sont plus dans l'environnement qu'ils connaissent, la forêt tropicale. Ils deviennent des poissons hors de l'eau, à la fois culturellement et écologiquement.

Avatar 2 ©20th Century Studio

L'importance de la famille

Jon Landau a ensuite précisé que les quatre suites de Avatar sont évidemment liées. Et que James Cameron réserve à ses fans une conclusion globale de très grande ampleur :

Les scripts sont le plan à partir duquel nous travaillons. Il y aura une superbe résolution émotionnelle à cette grande saga épique. Je pense que la force de l'histoire, c'est ce que Cameron fait ce qu'il fait toujours dans n'importe lequel de ses films : il écrit via des thèmes universels. Et si vous y réfléchissez, il n'y a pas vraiment de thème plus universel que la famille. Au centre de chacune de nos suites se trouve la famille Sully. Quelles sont les dynamiques que les parents traversent pour protéger leur famille ?

Il faut dire que la préparation des suites de Avatar prend un temps fou à James Cameron. Le cinéaste a consacré plus de dix ans de sa vie dans ce projet totalement dingue d'emmener la licence Avatar vers une saga complète de cinq films. Pour rappel Avatar 2 est attendu en 2022. Puis James Cameron dévoilera un nouvel opus tous les deux ans, jusqu'à la sortie de Avatar 5 en 2028.