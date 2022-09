Avatar 2 : pourquoi le premier script a fini à la poubelle ?

Écrire la suite d'"Avatar" n'a pas été une mince affaire pour James Cameron et son équipe. Il a récemment confié dans une interview que le premier script de "La voie de l'eau" avait terminé à la poubelle après un an d'écriture.

Avatar 2 : nous y sommes presque

En décembre 2009, James Cameron présente au monde son long-métrage le plus ambitieux : Avatar. Le film devient un véritable événement, et demeure encore aujourd'hui le plus grand succès de tous les temps au box-office mondial. Imaginé comme le premier volet d'une longue saga, sa suite n'arrive pourtant que treize ans plus tard, après de multiples reports avant tout liés au désir de Cameron d'écrire tous les films suivants avant de débuter le tournage. Baptisé La Voie de l'Eau, ce deuxième volet arrivera dans les salles le 14 décembre prochain.

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios/Disney

Ce nouveau film se déroule une dizaine d'années après le premier. Jake et Neytiri ont eu des enfants mais leur vie idyllique est menacée lorsque la RDA revient sur Pandora. Obligés de quitter leur habitat naturel, ils trouvent refuge sur les récifs. Au milieu de ces paysages marins féeriques, ils font la rencontre d'un nouveau peuple, les Metkayina, aux moeurs différentes des leurs.

Un premier essai pas concluant

Dans une interview donnée à The Times UK, James Cameron a fait une étonnante révélation. Après avoir passé un an sur un script d'Avatar 2, il a finalement décidé de le mettre à la poubelle.

Avant de commencer à travailler avec mes scénaristes, je leur ai dit "on ne peut pas faire le 2 avant d'avoir compris pourquoi le 1 a si bien fonctionné". Nous devons trouver la formule magique

a confié James Cameron. Avant de poursuivre :

Le premier film réussissait à faire coexister trois niveaux. La surface : des bons personnages, un élément perturbateur, et une résolution. La thématique : qu'est-ce que le film essaie de dire ? Et enfin le subconscient. Après avoir écrit un script entier de la suite je l'ai relu, et je me suis rendu compte qu'il ne parvenait même pas au niveau trois. Boom. J'ai tout recommencé. Ça a pris un an.

L'année dernière, dans une interview donnée au Marianne Williamson Podcast, James Cameron s'était confié sur cette troisième dimension, plus spirituelle :

Il y avait quelque chose de l'ordre du rêve. Cette envie d'être là, sur cette planète (...) de voler, de sentir cette liberté, cette forêt. Il y avait un sentiment sensoriel très puissant.

James Cameron a failli renvoyer ses scénaristes

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios/Disney

Dans ce même podcast, le réalisateur d'Avatar avait confié avoir failli virer son équipe de scénaristes alors qu'ils commençaient à écrire la suite :