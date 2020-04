Avatar 2 : premier aperçu du retour de Sigourney Weaver

James Cameron ne faisant jamais rien à moitié, il prépare depuis des années la suite de la saga Avatar. Le second épisode a bien avancé dans sa conception et une nouvelle image du tournage nous annonce le retour de Sigourner Weaver. De quoi se poser quelques questions.

Longtemps sur le trône comme le plus gros succès au box-office mondial hors-inflation, Avatar a été privé de sa place par Avengers : Endgame. Le film de James Cameron n'est plus premier mais peut toujours se vanter d'avoir récolté 2.744 milliards de dollars, en plus d'avoir exploité la 3D avec une maestria jamais égalée jusqu'ici. Tout l'enjeu maintenant est de voir si le prochain épisode ou les suivants, arriveront à dépasser le film Marvel.

Hormis cette histoire de sous qui reste intéressante quand on touche à de tels niveaux, on attend surtout Avatar 2 parce qu'un nouveau film de James Cameron dans les salles, ce n'est pas toutes les années qu'on y a droit. Le réalisateur américain ne sait pas faire simple et se lance toujours d'énormes défis techniques lors des tournages, avec bien sûr comme but de proposer du spectacle de grande qualité au public. Dans ce cas, le tournage a été en partie réalisé dans l'eau, promettant des séquences qui vont envoyer du lourd.

Sam Worthington et Zoe Saldana reprendront leur rôle respectif, dans une intrigue qui n'est pas encore annoncée clairement. Kate Winslet est la plus grosse recrue pour ce second volet, quand Stephen Lang et Sigourney Weaver sont aussi annoncés au casting. Et ça, c'est surprenant. On suppose que tout le monde a vu Avatar maintenant, donc nous pouvons rappeler sans crainte de spoiler que les deux personnages sont morts. Comment pourront-ils s'insérer dans cette histoire qui se déroule après les événements connus ? Une nouvelle photo prise sur le tournage nous donne un gros indice à propos du Docteur Grace Agustine campée par Sigourney Weaver.

Comment justifier son retour dans Avatar 2 ?

L'actrice apparaît dans le costume qui était le sien dans le premier film - avant qu'elle ne soit aussi une Na’vi. On peut donc supposer qu'on le verra dans des flashbacks ou qu'elle aura une présence fantomatique. Ceci étant les deux solutions les plus crédibles, on ne sait pas ce que James Cameron prévoit et il reste possible qu'une grosse surprise permette de la ramener à la vie. Et il se pourrait que ce soit le cas, car Sigourney Weaver est normalement sous contrat pour participer à toutes les autres suites - en plus de celle-ci, trois autres sont prévues.

Avatar 2 reste attendu le 15 décembre 2021 en France, sans qu'aucun report lié à la crise sanitaire actuelle ne soit encore mentionné.