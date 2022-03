Avatar 2 : Zoe Saldana a vu les 20 premières minutes du film et partage sa réaction

Zoe Saldana, qui a repris son rôle de Neytiri dans "Avatar 2", a livré sa réaction devant le début du film de James Cameron après l’avoir vu en fin d’année dernière. Et ses paroles devraient faire encore plus monter l’attente autour du long-métrage.

L’univers d’Avatar bientôt de retour

En 2009, James Cameron a proposé une nouvelle expérience de cinéma avec Avatar, que beaucoup ont rapidement considéré comme une révolution pour son utilisation des effets spéciaux. Le réalisateur a dû attendre des années pour lancer la suite de son histoire. Mais celle-ci commence enfin à se dévoiler. Tout comme l’écart entre les deux opus, l’intrigue d’Avatar 2 se déroulera environ dix ans après la fin du premier film. On retrouvera Jake Sully et Neytiri, devenus entre-temps parents. Et alors qu’ils vivent désormais en paix, ils vont vite se retrouver menacés par une dangereuse organisation non gouvernementale, et vont être contraints de fuir leur habitat…

Avatar 2 ©Disney Studios

Les fans du premier film attendent avec impatience de retrouver l’univers si riche créé par James Cameron il y a plus d’une décennie. La hype entourant Avatar 2 va monter crescendo dans les prochains mois. Surtout que les déclarations destinées à faire saliver les fans se multiplient de la part de personnes impliquées dans le projet. Il y a peu, le président de 20th Century Studios avait affirmé que nous n’étions « pas prêts » pour ce qui nous attend. Et c’est désormais l’une des actrices du film qui a fait monter la pression.

Zoe Saldana a pleuré devant Avatar 2

Dans une interview avec le journaliste Kevin MacCarthy, Zoe Saldana a révélé avoir pu voir les 20 premières minutes du film. L’interprète de Neytiri a ensuite livré sa réaction devant ce début du long-métrage. Et celle-ci devrait enflammer encore plus les fans :

J’étais sans voix... Ça m’a bouleversé au point de me faire pleurer. L’histoire est captivante. Avatar 2 est sans aucun doute différent du premier, donc je pense qu’il faut vraiment que vous vous prépariez à ça. Mais ce sera une aventure que vous n’oublierez pas.

Après celle du président de 20th Century Studios, Saldana fait donc une grosse promesse sur Avatar 2. Et met donc une encore plus grosse pression sur le film. Car le deuxième opus devra réussir à faire encore plus fort que son prédécesseur s’il veut convaincre. Tout comme pour le premier, Cameron n’a en tout cas jamais caché son énorme ambition pour son film, et a mis les moyens pour réussir son coup. On verra si cela paie à la fin de l’année. Pour rappel, Avatar 2 sortira le 14 décembre prochain.