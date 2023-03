Avatar 3, 4 et 5 : découvrez les nouveaux paysages de Pandora

Les suites d'Avatar s'annoncent grandioses ! Découvrez les premiers concept arts des nouveaux paysages de Pandora que l'on découvrira dans Avatar 3, 4 et 5. On a hâte !

Avatar : les suites se dévoilent déjà

Après avoir attendu treize ans la suite d'Avatar, la machine est bel et bien lancée ! En effet, après La Voie de l'Eau sorti en décembre dernier, trois autres suites de la saga imaginée par James Cameron sortiront en décembre 2024, 2026 et 2028. Ces nouveaux films nous permettront de faire la connaissance de nouvelles tribus de Na'vi. Et par conséquent de découvrir de nouveaux endroits magiques de Pandora.

En effet, James Cameron souhaite que chaque film de la saga se déroule dans de nouveaux paysages de la planète bleue. Après avoir exploré la forêt dans le premier film, puis les océans dans le deuxième, Avatar 3 nous entraînera dans les volcans de Pandora, où nous ferons la connaissance d'une nouvelle tribu, le peuple des cendres, bien différente des Omatikaya et Metkayina.

À l'occasion de la sortie vidéo de La Voie de l'Eau aux États-Unis, les premiers concept arts des nouveaux paysages de la planète ont été dévoilés dans les bonus du film. Et ils offrent un aperçu de ce qui nous attend.

Les volcans du troisième film

Attendu le 18 décembre 2024 au cinéma, Avatar 3 nous entraînera dans la partie volcanique de Pandora. C'est là que vivent d'autres Na'vi, le peuple des cendres, qui seront les antagonistes du long-métrage.

Les volcans de Pandora dans Avatar 3 © Lightstorm Entertainment

Comme l'avait dévoilé le producteur Jon Landau, le peuple des cendres, emmené par une guerrière nommée Varang (et interprétée par Oona Chaplin) est décrit comme étant très agressif. Une façon pour James Cameron de montrer une autre facette, plus sombre, des Na'vi.

Les montagnes, la neige, et le désert. Avatar 4 et 5 ?

De autres concept arts de paysages inexplorés de Pandora ont été dévoilés. Ainsi, un premier présente les montagnes enneigées de la planète (avec des rochers suspendus comme dans le premier film). Et un deuxième lève le voile sur une région désertique. Il est probable qu'ils soient les décors envisagés pour le quatrième et cinquième film...

Les montagnes enneigées de Pandora © Lightstorm Entertainment