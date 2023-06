Avatar 3, 4 et 5 repoussés : la curieuse réaction de Zoe Saldaña

Comme les spectateurs du monde entier, Zoe Saldaña, qui interprète Neytiri dans la saga Avatar, a été choquée du report des suites et elle l'a fait savoir en postant un message sur Instagram. Entre humour et désespoir.

Avatar 3, 4 et 5 repoussés : la saga s'achèvera en 2031

Alors que l'on croyait la suite de la saga Avatar lancée pour de bon avec la sortie tant attendue du deuxième volet, La Voie de l'eau, le producteur Jon Landau est venu doucher nos espoirs. En effet, ce mardi 13 juin, ce dernier a annoncé qu'Avatar 3 serait repoussé d'un an, et sortirait donc en décembre 2025. La raison ? Le désir d'offrir aux spectateurs le meilleur film possible. Un paramètre qui requiert donc une année de travail supplémentaire pour les équipes de James Cameron. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines.

En effet, si le troisième volet des aventures des Omatikayas ne sortira "que" deux ans après le deuxième, le gap entre le troisième et le quatrième sera quant à lui bien supérieur. Ainsi, Avatar 4 ne sortira au cinéma qu'en décembre 2029, soit quatre ans après le précédent. Le dernier film de la saga, quant à lui, arrivera en salles en décembre 2031, soit vingt-deux ans après le premier long-métrage. Une éternité pour les fans de la saga.

Zoe Saldaña réagit au report : sa drôle de réaction

Zoe Saldaña incarne le personnage de Neytiri, la chef de clan des Omatikayas, et femme de Jake Sully, dans la saga Avatar. Le rôle d'une vie pour la comédienne, qui avait 27 ans lors du tournage du premier volet. Comme les spectateurs, l'annonce du report des suites l'a fait réagir, et c'est dans une story Instagram qu'elle a partagé son sentiment, non sans une pointe d'humour (ou de désespoir ?) :

Zoe Saldana réagit aux reports des suites d'Avatar © Instagram

Super ! J'aurai 53 ans quand le dernier film sortira (...) j'en avais 27 quand j'ai tourné le tout premier Avatar.

Neytiri devrait être au centre d'Avatar 5, comme l'avait déjà confié James Cameron. En effet, ce dernier film se déroulera en partie sur Terre, approximativement 200 ans après notre ère et confrontera Neytiri aux désastres écologiques causés par les humains :

Dans le cinquième film, une section de l'histoire nous enverra sur Terre. C'est une façon d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux de Neytiri, sur ce qui existe sur Terre

avait expliqué le producteur Jon Landau.