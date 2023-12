Avatar 3 : le producteur du film met fin à une rumeur de longue date

Jon Landau, le producteur historique de James Cameron, a tenu à mettre fin à une rumeur de longue date concernant "Avatar 3" qui se déroulera dans les régions volcaniques de Pandora. Le film est attendu en décembre 2025.

Avatar 3 : il va falloir patienter

Treize ans après le premier Avatar, James Cameron a une nouvelle fois bluffé les spectateurs avec son somptueux Avatar 2. Le succès retentissant du film baptisé La Voie de l'eau a marqué l'industrie cinématographique lors de sa sortie en décembre 2022. Le film a connu un succès instantané, devenant le troisième film le plus rentable de tous les temps et le plus grand succès au box-office depuis la fermeture des cinémas en 2020 due à la pandémie de COVID-19​​. Dans les mois suivant sa sortie, Avatar 2 a généré plus de 2,3 milliards de dollars au box-office mondial, le plaçant parmi les trois films les plus rentables de tous les temps​​.

Toutefois, les fans impatients d'assister à la suite de cette saga épique devront attendre un peu plus longtemps que prévu. Initialement prévue pour décembre 2024, la sortie du troisième volet, Avatar 3, a été récemment reportée à décembre 2025, alors que la production de l'épopée pandorienne se poursuit​​ en Nouvelle-Zélande. Ce délai supplémentaire suscite encore plus d'anticipation pour la prochaine étape de cette franchise révolutionnaire.

Jon Landau met fin à une rumeur de longue date

S'il ne sortira que dans deux ans, on connaît néanmoins les premiers détails sur le troisième volet de la saga Avatar. Après avoir rencontré le peuple des océans, les Omaticaya vont désormais faire la connaissance du peuple des cendres, qui vit dans la région volcanique de Pandora. D'après les premières informations dévoilées par James Cameron, ce peuple ne sera pas aussi accueillant que les Metkayina (le peuple de l'eau). L'idée est de présenter différents Na'vi, pour montrer la diversité que représente la planète bleue.

Jon Landau, le producteur des films et collaborateur de longue date de James Cameron, a récemment tenu à mettre fin à une rumeur concernant ce troisième volet. Interrogé sur la saga à l'occasion de la sortie du jeu vidéo Frontiers of Pandora, il a répondu au titre supposé d'Avatar 3, depuis longtemps annoncé comme étant "The Seed Bearer" ("le porteur de graine" ou "le porte-graine"). Dans une interview donnée à Comicbook.com, Jon Landau a réfuté ce titre, en disant qu'il s'agissait d'une fausse rumeur :

Je suis suffisamment bien placé pour vous dire que ça n'est pas le titre d'Avatar 3. C'est ce que la page Wikipédia dit ? Ça sera modifié ce soir !

a-t-il déclaré.