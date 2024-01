Avatar 3 : Sam Worthington tease quelque chose d'« énorme »

Sam Worthington, l'interprète de Jake Sully dans la saga "Avatar" a dévoilé que quelque chose d''énorme" se préparait du côté de chez James Cameron. On a très hâte de retourner sur Pandora en décembre 2025 pour découvrir "Avatar 3".

Avatar 3 : James Cameron n'a pas fini de nous éblouir

James Cameron est actuellement en pleine post-production du très attendu Avatar 3, qui sortira dans nos salles en décembre 2025. L'énorme succès du deuxième volet a démontré que les spectateurs étaient toujours passionnément attachés à l'univers de Pandora. Au moins deux suites verront le jour ensuite, et peut-être davantage, si le public est toujours au rendez-vous.

Lors d'une récente interview donnée au magazine People à l'occasion de la sortie de son nouveau film En plein vol (disponible sur Netflix le 12 janvier), Sam Worthington, l'interprète de Jake Sully, a confié que les acteurs repartiraient en février prochain en tournage pour les suites d'Avatar. Il a teasé quelque chose à venir d'"énorme" :

Nous reprenons le travail dans un mois et c'est énorme (...) Encore plus que vous ne pouvez l'imaginer.

Il n'a cependant pas précisé s'il parlait d'Avatar 3 (pour lequel l'équipe pourrait faire de la post-production), ou s'il s'agissait des prises de vues pour les futurs Avatar 4 et Avatar 5. On sait que James Cameron a déjà tourné des scènes d'Avatar 4, pour assurer une continuité avec les jeunes acteurs avant un saut dans le temps de six ans qui arrivera dans la deuxième partie du quatrième film. Mais il avait précisé qu'il souhaitait tourner les scènes "restantes" d'Avatar 4 une fois que le troisième film serait sorti. Il y a donc de fortes chances pour que Sam Worthington parle avant tout du troisième volet.

Les fans trépignent d'impatience

James Cameron, connu pour repousser les limites de la technologie cinématographique, a déjà établi des records avec les précédents films de la saga. Le deuxième opus, La Voie de l'Eau, a non seulement été un triomphe au box-office, mais a également reçu des éloges pour ses avancées en matière d'effets visuels et de réalisation immersive. C'était notamment la première fois que la motion capture sous-marine était utilisée. Cette réussite met la barre très haut pour les prochains films de la saga Avatar.

En plus de l'innovation technologique, Cameron a toujours mis un point d'honneur à développer des personnages profonds et une narration riche. Avatar 3 promet de continuer sur cette voie, avec l'introduction de nouvelles cultures et créatures dans l'univers déjà riche de Pandora. L'ajout du peuple des cendres, une race antagoniste de Na'vi, est particulièrement attendu, promettant d'ajouter une nouvelle dimension à l'intrigue complexe de la série.