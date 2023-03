Avatar 4 : pourquoi le début du film a déjà été tourné ?

Jon Landau, le producteur de la saga Avatar, a déclaré que le premier acte d'Avatar 4 avait déjà été tourné. Et ces prises de vues précoces s'expliquent par un futur saut dans le temps...

Avatar 3 et 4 sont en bon chemin

Si James Cameron a mis du temps avant de nous offrir la suite tant attendue d'Avatar, la machine est désormais bel et bien lancée ! En effet, après la sortie de La Voie de l'Eau en décembre dernier (qui a une fois de plus fait trembler le box-office), les autres suites de la saga vont suivre à un rythme espacé de deux ans chaque mois de décembre jusqu'en 2028. Ainsi, Avatar 3 est attendu dans nos salles en décembre 2024 et a déjà été tourné, en même temps que le deuxième opus.

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios

Il se déroulera en partie sur les zones volcaniques de Pandora, où nous découvrirons un nouveau peuple baptisé "le peuple des cendres". Ces nouveaux Na'vi ne seront pas aussi accueillants que les tribus précédemment présentées.

Avatar 4 contiendra un saut dans le temps

La première partie d'Avatar 4 a également déjà été tournée pour une raison bien spécifique, comme l'a récemment confié le producteur Jon Landau (via ScreenRant) :

Quand nous tournions Avatar 2, nous tournions également le 3 et le premier acte du 4 (...) pour tout dire, il y aura un saut dans le temps après le premier acte du quatrième film. Nous avions besoin de filmer les enfants avant qu'ils ne grandissent.

Ainsi, comme entre le premier et le deuxième film, il y aura une ellipse de plusieurs années dans le quatrième opus (alors que le troisième devrait se dérouler juste après les événements de La Voie de l'Eau). Comme révélé précédemment par James Cameron, Jake et Neytiri ne seront plus au centre du récit des autres films. En effet, c'est Lo'ak, leur fils cadet qui sera le narrateur du troisième.

On peut dès lors penser qu'il sera également le nouvel héros de la suite de la saga, et qu'il pourrait à son tour fonder une famille. On rappelle que le titre d'Avatar 4 devrait être The Tulkun Rider (le cavalier Tulkun) et que Lo'ak a noué une relation particulière avec l'un de ces animaux marins dans le deuxième film.