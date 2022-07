Avatar : James Cameron va-t-il abandonner la conclusion de la saga ?

Alors que son "Avatar : La Voie de l'eau", prévu pour le 14 décembre 2022, est attendu comme le film de la décennie - au moins -, le légendaire réalisateur James Cameron a laissé entendre qu'il pourrait se mettre en retrait sur les deux derniers épisodes de sa saga "Avatar 4" et "Avatar 5".

Avatar 2 en approche, James Cameron voit plus loin

Le 14 décembre 2022, James Cameron bouleversa peut-être - encore - l'industrie du cinéma en présentant Avatar : La Voie de l'eau, suite du film Avatar de 2009, film-phénomène de science-fiction en 3D bourré d'innovations technologiques majeures. Cette histoire de la rencontre, en 2154, entre les humains et les Na'vis, peuple autochtone de la planète Pandora, s'est rapidement trouvée des dizaines de millions de spectateurs enchantés, et détient toujours le record du plus grand succès au box-office de l'histoire avec plus de 2,8 milliards de dollars encaissés dans le monde.

Avatar : La Voie de l'eau ©Disney

Après Avatar : La Voie de l'eau, trois autres films doivent ensuite voir le jour. D'abord Avatar 3, qui a été tourné en même temps que Avatar : La Voie de l'eau, et dont la sortie est prévue en France au 18 décembre 2024. Avatar 4 dispose lui aussi d'une date de sortie théorique, située elle au 18 décembre 2026. Un cinquième opus, a priori final, est aussi prévu, sans qu'aucune date de début de production ou de sortie n'ait à ce jour été communiquée. Dans une interview exclusive accordée à Empire, James Cameron s'est exprimé sur sa vision, le futur de sa franchise, et a donné une information importante au sujet des deux derniers films.

Tout ce que je veux dire au sujet de la famille, à propos de la durabilité, du climat, de la nature, ces thèmes qui sont importants dans ma vie et dans ma filmographie, je peux l'exprimer avec ce schéma. Plus on avançait, plus j'étais excité. Le 4e film est grandiose. C'est un "motherfucker". J'espère que je vais pouvoir le faire. Ça dépend de la situation du marché. Le 3e est dans la boîte, donc il sortira de toute façon. J'espère vraiment qu'on fera les 4e et 5e, parce qu'au final, c'est une seule et même grande histoire.

Avatar 4 et 5 confiés à un autre réalisateur ?

James Cameron va-t-il, comme pour Alita : Battle Angel et Terminator : Dark Fate, confier sa vision et sa création à un autre réalisateur ? C'est une possibilité, que le cinéaste assume et qu'il détaille dans les pages du magazine britannique.

Les films "Avatar" sont des productions dévorantes, obsédantes. (...) J'ai aussi d'autres projets en développement, et ils sont passionnants. Je pense qu'un jour, le moment venu - je ne sais pas si ce sera après le 3e ou le 4e -, je passerai le relais à un réalisateur en qui j'ai confiance pour prendre la suite. Comme ça, je pourrai faire les autres choses qui m'intéressent.

James Cameron - Avatar : La Voie de l'eau ©Disney

Voici une hypothèse qui pourrait ne pas plaire au public du cinéaste. En effet, voir le créateur de tout un univers s'éloigner de sa mise en scène n'est pas forcément rassurant. James Cameron a déjà par le passé directement confié la réalisation d'un projet cher à son coeur. Il s'agissait de Alita : Battle Angel, qu'il a co-écrit et produit, mais dont la mise en scène a été assurée par Robert Rodriguez.

Alors, véritable problématique de planning pour James Cameron ? Une lassitude qui gagne du terrain après une aventure débutée en 2009 ? Un coup de pression adressé aux studios Disney qui n'auraient pas encore assez avancé sur les Avatar 4 et 5 ? Affaire à suivre.