Avatar : Michelle Rodriguez explique pourquoi elle ne reviendra pas dans les suites

Alors que les prochains volets de la saga "Avatar" vont sans doute dominer le marché du blockbuster dans les années 2020, Michelle Rodriguez a expliqué en avoir terminé avec le personnage qu'elle incarnait dans le premier film.

Avatar : des suites très attendues

Alors que le cinéma à grand spectacle est largement dominé par les films de super-héros depuis le début des années 2000, une saga résiste à l'envahisseur : Avatar. En effet, dès 2009, le premier volet est devenu le film plus lucratif de l'histoire du cinéma. Certes, Marvel a bien essayé de faire tomber ce record avec Avengers Endgame mais Avatar trône au sommet du box-office.

13 ans après, les Na'vi sont revenus sur grand écran. Et malgré la longue attente, le public a encore été au rendez-vous avec 2,3 milliards de recettes mondiales engrangées. Si ces scores sont inférieurs à ceux d'Avatar et d'Avengers Endgame, Avatar : La Voie de l'eau a tout de même décroché la médaille de bronze dans la liste des plus gros succès au box-office mondial. Sans compter que cette suite, réalisée une nouvelle fois par James Cameron, est sortie dans une époque qui se remet tout doucement de la pandémie de Covid-19, et dans laquelle le public va beaucoup moins au cinéma qu'avant.

Kiri (Sigourney Weaver) - Avatar : La Voie de l'eau ©The Walt Disney Company

Que nous prépare désormais le futur de cette saga ? Cela reste à suivre. Cependant, une actrice qui était à l'affiche du film sorti en 2009 a annoncé qu'elle ne sera pas de la partie pour les prochains films Avatar.

No resurrection for me, please

Michelle Rodriguez était l'un des seconds rôles remarqués du premier Avatar. Dans le rôle de la téméraire pilote Trudy Chacon, elle avait fait forte impression dans un rôle dans lequel elle excelle depuis des années : celui de la dure à cuire. Combattant aux cotés de Jake Sully et des Na'Vi, elle avait malheureusement perdu la vie durant la bataille finale.

Quand on sait que l'actrice est déjà revenue d'entre les morts dans d'autres franchises (coucou Resident Evil et Fast & Furious), on se dit que cela pourrait être le même cas pour les suites d'Avatar. Surtout que d'autres acteurs qui ont vu leurs personnages perdre la vie dans le premier volet sont revenus sous une autre forme (coucou Stephen Lang et Sigourney Weaver !).

Malheureusement pour les fans de l'actrice, cette dernière a révélé lors d'un entretien avec Vanity Fair qu'il n'était pas question pour elle de faire son retour. Conflit d'emploi du temps ? Problème de cachet salarial ? Rien de tout ça ! Fidèle à sa personnalité authentique, la comédienne a donné une raison bien plus honnête :

Quand j'ai vu James Cameron récemment, il m'a dit : "Et si Michelle revenait ? Beaucoup d'autres personnages sont revenus dans le 2". Mais je lui ai répondu : "Tu ne peux pas faire ça, je suis morte en martyr". Je suis revenue dans Resident Evil alors que je n'étais pas censée le faire. Je suis revenue dans Machete alors que ce n'était pas prévu. J'ai retrouvé le rôle de Letty dans Fast & Furious, alors que ça devait être fini. On ne peut pas faire ça tout le temps, ce serait abusé !

A défaut d'être de retour dans la saga Avatar, Michelle Rodriguez sera prochainement dans les salles obscures. En effet, elle est à l'affiche de Donjons & Dragons : l'Honneur des Voleurs, au cinéma le 12 avril 2023.