Avatar ressort en Chine : le box-office mondial va encore trembler

"Avengers : Endgame" pensait être tranquille sur le trône mais son prédécesseur va tenter un retour inattendu. Les salles de cinéma chinoises vont accueillir de nouveau "Avatar" et cette ressortie pourrait avoir des conséquences importantes au box-office.

Avatar revient dans les salles

Oh sh*t, here we go again... Avatar n'a pas dit son dernier mot et se permet un retour dans les salles que personne n'a vu venir. Pas dans le monde entier, cependant, mais uniquement en Chine. Territoire sur lequel il a fait plus de 27 millions d'entrées. Alors que l'actualité est d'une maigreur alarmante à cause de la crise sanitaire, les salles chinoises ont décidé de remettre à l'affiche le blockbuster de James Cameron. À partir de vendredi prochain (ou plus tard dans le mois, d'après The Hollywood Reporter), ceux qui le souhaitent pourront revoir le film dans des conditions optimales, plus de 10 ans après sa sortie initiale. Pour respecter le travail du metteur en scène, il sera bien évidemment disponible en 3D et même en Imax.

Une bonne occasion pour se remette en tête une trame dont la suite demeure attendue depuis des années. Le film met en scène Jake Sully (Sam Worthington), un ancien marine ayant perdu l'usage de ses jambes. Il participe au Programme Avatar pour se transformer en Na'vi et ainsi apprendre à mieux connaître ce peuple qui réside sur la planète Pandora. Une destination convoitée par les hommes en raison d'un minerai rare qu'elle abrite. Jake va cependant se trouver une nouvelle maison et devoir choisir son camp dans une guerre qui oppose les locaux aux envahisseurs. Avatar 2 doit sortir en décembre 2022 si tout va bien, puis d'autres suites sont attendues dans les années qui suivent.

Avengers : Endgame en danger

Cette nouvelle exploitation d'Avatar a pour but de stimuler l'activité des salles, même si ça ne vaut pas une sortie inédite. On ne doute pas qu'une partie du public va se laisser séduire par l'offre, surtout dans le cas d'un film qu'il faut voir sur grand écran. En fond, l'enjeu de cette ressortie est de repasser devant Avengers : Endgame. Le film Marvel est devenu le plus gros succès de tous les temps (hors inflation) avec 2.797 milliards de dollars. Il dépasse Avatar qui stagne a 2.790 milliards. Un écart de 7 millions et des poussières qu'il est possible de combler avec ce passage imminent sur les écrans chinois. Si le film arrive à attirer assez de monde, il pourra se rassoir sur le trône duquel on le pensait privé pour de bon. Avant de laisser la place au second opus ? James Cameron veut y croire.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios 2019

Un éventuel retournement de situation permis par la crise de la COVID-19. Sans elle, les salles n'auraient pas besoin d'une ancienne gloire pour relancer un semblant d'activité. Nous pensions que la compétition entre ces deux mastodontes était bouclée mais la course est totalement relancée. Rappelons qu'Avatar avait déjà pu bénéficier des effets d'une ressortie en 2010 et ainsi gonfler son score. Endgame ne s'était pas fait prier pour en faire de même lorsque ses résultats au box-office étaient au point mort. Un petit stratagème qui avait fait engranger l'argent manquant pour sceller l'obtention de son titre de champion. Dans le cas où le film Marvel perdrait sa couronne, le film sera-t-il aussi relancé dans les salles ? Une éventualité à considérer mais Disney ne voudra peut-être pas jouer à ce petit jeu sachant que la franchise Avatar est désormais en sa possession depuis la rachat de la Fox.