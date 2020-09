Avatar : Sigourney Weaver sous l'eau sur de nouvelles images du tournage des suites

Alors que les tournages reprennent petit à petit, la production du film "Avatar 2" a partagé deux nouvelles photos de Sigourney Weaver sur le plateau aquatique. Le film sortira le 14 décembre 2022 en France.

Avatar, ça rime avec dollar

Avatar est un film de James Cameron sorti en 2009. Il est un des premiers longs-métrages à utiliser la 3D relief à son maximum et semble alors amorcer une révolution du cinéma. On sait depuis que tout le monde n'a pas le talent du réalisateur canadien pour utiliser le procédé, plus souvent prétexte gadget à augmenter le prix du billet plus que l'intérêt visuel. Ceci mis de côté, le film a longtemps été le grand champion du box office, y trônant avec $2,744 milliards, dépassé depuis peu par un certain Avengers : Endgame.

Le long-métrage raconte les aventures de Jack Sully, un ancien marine aujourd'hui paraplégique qui remplace son frère jumeau décédé pour participer au programme Avatar. Il est envoyé sur la planète Pandora, une lune luxuriante à des années lumières du système solaire sur laquelle l'air est irrespirable pour les humains. Elle est habitée par les Na'vis, une espèce humanoïde à la peau bleue mesurant 3m. Le programme Avatar permet à un humain d'envoyer son esprit dans le corps de synthèse d'un Na'vi. Jack va donc devenir un des ambassadeurs humains auprès des indigènes dont il va apprendre les us et coutumes. Quand de sombres intentions humaines sont révélées, il va devoir choisir son camps.

Sam Worthington y tient le rôle du héros. Zoe Saldana incarne Neytiri, une Na'vi dont il s'entiche. Sigourney Weaver est la scientifique Grace Augustine. Stephen Lang est, quant à lui, un militaire tout en muscle et en haine qui n'a pas fait le voyage jusqu'à Pandora pour cueillir des champignons.

Suite dreams

Quant on réalise un film qui rapporte $2,7 milliards, on a un peu de mal à vous dire "non" quand vous voulez faire des suites. Avatar en a déjà 4 d'annoncées ! La première devait sortir fin 2016, mais il faut croire que le tournage a pris un peu de retard puisqu'elle sortira finalement (probablement ?) en France fin 2022. Ses suites sortiront tous les deux ans après cette date. Avatar 5 sera donc sur nos écrans en 2028.

La bonne nouvelle, c'est que le tournage de la première suite a repris ! On sait depuis longtemps que l'histoire s'y passera essentiellement sous l'eau, et de nouvelles images partagées sur le compte Twitter officiel du film nous le confirment.

Sur la première, on peut voir Sigourney Weaver effectuer une cascade aquatique, se tenant au dos d'un homme qui pilote un engin motorisé.

Crédits : Twitter/Avatar

Nous pouvons voir une caméra filmer dans le coin inférieur droit, la scène sera donc dans le film. Néanmoins, difficile de déceler un quelconque indice de ce à quoi elle peut correspondre sans les effets spéciaux, si ce n'est qu'elle se passe sous l'eau.

Une deuxième photo de Sigourney la montre tout sourire dans son costume gris de capture de mouvement.

Elle semble très heureuse de prendre un bain de petites billes. Ici aussi, l'intérêt se trouve surtout dans le message optimiste que nous envoie la photo plus que dans ce qu'elle raconte : Oui, le tournage est en cours ! Et ça suffit à faire notre bonheur.

James Cameron se jette à l'eau

Le réalisateur revient en effet ici au plus près d'un univers qui le fascine : les fonds marins. Cameron est l'auteur de plusieurs documentaires pour National Geographic ayant comme sujet l'exploration marine, comme Atlantide, la citée perdue ou Deepsea Challenge 3D, l'aventure d'une vie. C'était également le sujet d'un de ses tout premiers films : le très bon mais parfois un peu oublié Abyss.

Avatar 2 est prévue au cinéma en France pour le 14 décembre 2022. Wait and sea...