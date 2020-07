Avatar, Star Wars, Spider-Man, Mulan... : Disney repousse ses films

Gros réaménagement du calendrier des sorties de Disney. Le studio vient de reporter en masse plusieurs films, dont tous les prochains "Avatar", les prochains "Star Wars", "Spider-Man 3", "Mulan" et d'autres projets estampillés 20th Century Studios et Searchlight.

Encore du retard pour Avatar

On a pris l'habitude, maintenant, d'attendre que James Cameron sorte enfin au moins un nouvel épisode d'Avatar. La saga devrait aller jusqu'à 5 épisodes mais rien ne sert de voir aussi loin alors que 11 ans nous séparent du premier. Puisque nous ne sommes plus à une année près, on ne va pas trop râler en apprenant qu'Avatar 2 est désormais repoussé au 16 décembre 2022. Un nouvel ajustement du calendrier provoqué vraisemblablement par le coronavirus. Ce report entraîne également celui de toutes les suites. Avatar 3 est prévu maintenant le 20 décembre 2024, Avatar 4 le 18 décembre 2026 et Avatar 5 le 17 décembre 2028. C'est juste délirant de se dire qu'il faudra patienter autant pour que cette saga trouve sa conclusion.

Les films Star Wars sont aussi décalés

La franchise Star Wars n'échappe pas au même sort qu'Avatar avec un décalage des trois films qui sont prévus. À la différence des films de James Cameron, on ne sait pas du tout ce qui nous attend avec cette ère post-Skywalker. Pour Lucasfilm, la priorité n'est plus de faire des trilogies mais de permettre à différents auteurs de proposer des choses variées dans le monde de Star Wars. Taika Waititi va réaliser un film sur lequel on ne sait rien, Rian Johnson travaille depuis longtemps sur un projet sans qu'on ait de nouvelles et un film développé par Kevin Feige est dans les tuyaux. En attendant d'obtenir des informations, on apprend que les trois films prévus sont repoussés. Le premier passe du 16 décembre 2022 au 22 décembre 2023, le second passe du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025 et le dernier passe du 18 décembre 2026 au 17 décembre 2027. Entre Star Wars et Avatar, Disney a bouclé son créneau de Noël pour un sacré moment !

Mulan, Spider-Man et d'autres films n'échappent pas à la règle

Disney ne fait pas les choses à moitié et a acté les reports de plusieurs autres films. Mulan, qui devait peut-être arriver avant la fin de l'été si les conditions le permettaient, se voit repoussé à une date encore inconnue. Le studio se retrouve dans la même position que la Warner avec Tenet, en devant sortir un gros morceau sans savoir comment le contexte sanitaire va le permettre. Le prochain Spider-Man prendra aussi un peu de retard en sortant finalement le 17 décembre 2021 au lieu du 5 novembre.

À cette liste déjà bien fournie s'ajoute un film live action Disney inconnu qui passe du 19 novembre 2021 au 17 décembre suivant. Les projets qui vont sortir sous la bannière Searchlight ou 20th Fox (propriétés de la firme aux grandes oreilles) récoltent des nouvelles dates. The Last Duel de Ridley Scott file au 15 octobre 2021, Affamés est daté au 19 février 2021 et The French Dispatch se mange un report sans disposer d'un point de chute de remplacement. Le nouveau Wes Anderson ne sortira pas en octobre... Quelle sale période.