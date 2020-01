Avatar suites : vers un retour du méchant Colonel Miles Quaritch

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Neytiri et Jake Sully devraient une nouvelle fois se frotter au redoutable colonel Quaritch dans les suites d’« Avatar ». James Cameron a planifié la réapparition du grand méchant de la franchise dès le départ. Interrogé par le site Deadline, l’acteur Stephen Lang a révélé qu’il ne pensait pas que son personnage aurait un si grand avenir.

La découverte de Pandora aurait été nettement plus paisible pour Jake Sully sans la présence du colonel Miles Quaritch. Interprété par Stephen Lang, le militaire prêt à anéantir les Na’vi et leur environnement est l’une des plus belles crapules du cinéma hollywoodien de ces dernières années. À la fin du premier opus de la franchise Avatar, orchestrée par James Cameron, le soldat était abattu de deux flèches par Neytiri. Mais le colonel Quaritch est loin d’avoir dit son dernier mot…

Stephen Lang parle du retour de Quaritch

D’après son interprète, le retour de Quaritch a été envisagé dès le départ par James Cameron. Interrogé par le site Deadline, Stephen Lang a récemment déclaré :

Jim [James Cameron, ndlr] m’a indiqué il y a des années, avant la fin du tournage d’Avatar, que Quaritch avait un avenir.

Étant donné que le cinéaste et le comédien avaient bu quelques bières ce jour-là, Stephen Lang était resté dans le doute quant au futur du grand méchant de la saga. Ce n’est qu’après la sortie que l’acteur a été définitivement rassuré sur son potentiel retour :

Peu de temps après la sortie d’Avatar, Jim a de nouveau assuré que le colonel reviendrait et à ce moment-là, je connaissais suffisamment Jim pour savoir qu’il pensait ce qu’il disait.

En 2017, le réalisateur d’Aliens et Titanic avait notamment assuré, avec son habituel franc-parler :

Il n’y aura pas de nouveau méchant à chaque fois, et c’est ce qui est intéressant. C’est le même gars. Le même enfoiré dans les quatre prochains films. Il est tellement bon et il continue de s’améliorer. Je sais que Stephen Lang va être fantastique.

L’objectif de James Cameron est donc de faire évoluer la quasi totalité des principaux personnages du premier opus dans l’univers qu’il a créé. Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver et Giovanni Ribisi seront eux aussi de retour. Parmi les nouvelles arrivées, on compte celles de Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Jermaine Clement et, selon la rumeur, de Vin Diesel. En France, Avatar 2 et 3 sont respectivement attendus le 15 décembre 2021 et le 20 décembre 2023 au cinéma. Les quatrième et cinquième opus devraient sortir en 2025 et 2027, si le succès de leurs prédécesseurs est au rendez-vous.