Avatar : Ubisoft dévoile les images du jeu vidéo

Comme "Avatar 2", le jeu vidéo d'Ubisoft qui se déroule dans l'univers créé par James Cameron se fait attendre depuis des années. À l'occasion de l'E3, une bande-annonce vient d'être dévoilée et l'on retrouve tout ce qui fait le charme de ce monde imaginaire.

Avatar : un nouveau film et un jeu vidéo

À croire que tout ce qui touche à Avatar met du temps à sortir. On ne compte même plus depuis quand on attend la sortie du prochain épisode, toujours réalisé par James Cameron. Aux dernières nouvelles, sauf retournement, son arrivée dans les salles est prévue le 14 décembre 2022. On se souvient, également, qu'un jeu vidéo a été annoncé en 2017. Les Français d'Ubisoft se sont alliés avec Fox Interactive et Lightstorm Entertainment pour créer Avatar : Frontiers of Pandora. Il a cependant fallu attendre quatre années pour qu'un premier aperçu conséquent parvienne jusqu'à nos yeux.

Durant l'édition 2021 de l'E3 qui a lieu en ce moment, une bande-annonce du jeu vidéo a été dévoilée. L'occasion de découvrir que le joueur pourra incarner une héroïne Na'vi dans son affrontement contre les humains qui veulent coloniser la planète Pandora. L'aventure sera vécue par les joueurs à la première personne et dans un monde ouvert, mais on manque d'autres indications en ce qui concerne le gameplay. D'ailleurs, la vidéo se concentre sur de la cinématique et ne montre pas des phases de jeu. Autant dire que l'on peut s'attendre à tout et que la belle impression laissée par la vidéo n'est pas forcément révélatrice de ce que sera le titre terminé. On ne compte plus le nombre de fois où une belle vidéo a ensuite débouché sur de la déception.

Avatar : Frontiers of Pandora ©Ubisoft

Une sortie en 2022

Étant donné qu'il n'est visiblement pas question du personnage campé par Sam Worthington, nous ne serons pas dans une adaptation de la trame d'un des longs-métrages. Avatar : Frontiers of Pandora proposera une intrigue originale dans un monde que l'on connaît déjà. La sortie est prévue sur les consoles de la nouvelle génération ainsi que sur PC. Si aucune date de sortie précise n'a été communiquée, le jeu arrivera en 2022. Il est ainsi prévu pour accompagner la sortie d'Avatar 2 dans les salles.