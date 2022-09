Avec amour et acharnement : Juliette Binoche se confie sur le tournage "compliqué" avec Vincent Lindon

Après Un beau soleil intérieur et High Life, Juliette Binoche collabore à nouveau avec Claire Denis. La réalisatrice retrouve également Vincent Lindon, qu'elle avait déjà dirigé dans Vendredi soir et Les Salauds. Dans Avec amour et acharnement, adaptation du roman Un tournant de la vie de Christine Angot, les deux acteurs incarnent Sara et Jean.

Ces deux personnages forment un couple qui s'aime et qui vit ensemble depuis plusieurs années. Leur histoire solide vacille lorsque Sara recroise un jour François (Grégoire Colin), un ancien amant qui lui avait présenté Jean à une époque désormais lointaine, et qui souhaite travailler avec son compagnon. Une réapparition inattendue dans leur vie qui va faire voler leur relation en éclats.

Récompensé par l'ours d'argent de la Meilleure réalisation à la 72e Berlinale, Avec amour et acharnement a apparemment connu un tournage compliqué. Invitée dans l'émission La Bande originale sur France Inter ce vendredi 2 septembre, Juliette Binoche s'est confiée sur son expérience "compliquée" avec Vincent Lindon.

Lorsque Nagui l'a questionnée sur ses rapports avec son partenaire de jeu, la comédienne a avoué en toute sincérité avoir vécu plusieurs mois éreintants. Elle a ainsi déclaré :

L'actrice a poursuivi :

Il a une angoisse de ne pas être vu, de ne pas être entendu et donc il fait tout pour exister. Et je le comprends. Mais en tant que coéquipière, ce n'est pas tous les jours facile. Et moi je ne me laisse pas marcher sur les pieds non plus et il ne doit pas avoir l'habitude de ça. Il y a une parité, on a le droit d'exister l'un comme l'autre et c'était compliqué. (…) Ça m'est rarement arrivé qu'un tournage ne soit pas forcément calme.