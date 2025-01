Avengers 5: Benedict Cumberbatch fait machine arrière

Il y a plusieurs jours, Benedict Cumberbatch a assuré que Doctor Strange ne prendrait pas part au prochain film "Avengers", "Doomsday". Mais le comédien britannique vient de se désavouer.

Après avoir affirmé que Doctor Strange ne serait pas dans Avengers 5…

Au sein du Marvel Cinematic Universe, la Saga de l’Infini, débutée avec Iron Man en 2008, s’est terminée en 2019 avec Endgame. Mais la Maison des Idées prépare la suite puisqu’outre plusieurs longs-métrages sur des personnages solos, deux autres films Avengers sont en préparation.

Il y a quelques jours, Benedict Cumberbatch a fait une déclaration majeure sur le prochain Avengers, Doomsday. Il a révélé que le personnage qu’il joue dans le MCU depuis près de dix ans, Doctor Strange, ne prendrait pas part à ce nouveau film. Mais il vient de revenir sur ses propos.

… Benedict Cumberbatch revient sur ses propos

L’édition 2025 du Sundance Film Festival se tient actuellement dans l’Utah. Benedict Cumberbatch y a fait un passage afin de promouvoir son nouveau film, The Thing With Feathers. Dans ce contexte, il a donné une interview à Business Insider. Interrogé sur sa récente déclaration concernant l’absence de Doctor Strange d’Avengers 5, l’acteur britannique a alors fait machine arrière :

Je me suis trompé. Je suis dans le prochain.

Doctor Strange devrait donc finalement être dans Doomsday… à moins que Benedict Cumberbatch n’ait tout simplement menti au micro de Business Insider. Car il est possible que sa précédente déclaration sur l’absence de son personnage n’ait pas été du goût de Marvel, et que le studio lui ait ensuite demandé de rétracter ses dires pour ne pas spoiler le film. Justement, l’acteur a ensuite entretenu le suspense en déclarant avec un sourire malicieux : « Ne croyez jamais ce que je dis ».

Une importance majeure dans Avengers 6 ?

Pour le moment, il est donc impossible de savoir si Doctor Strange sera ou non dans Doomsday. En revanche, Benedict Cumberbatch avait aussi révélé il y a plusieurs jours que son personnage aurait un rôle important dans le sixième Avengers, Secret Wars. Or, on peut penser que cette déclaration n’est pas un mensonge étant donné l’importance du « Maître des arts mystiques » dans le multivers, un élément central de l’intrigue de la phase 6 du MCU.

Avengers : Doomsday sortira au cinéma le 29 avril 2026 en France. Sa suite, Secret Wars, arrivera quant à elle dans les salles de l’Hexagone le 5 mai 2027.