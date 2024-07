Avengers 5 : ce retour est une excellente nouvelle pour les fans du MCU

Disney compte sur Deadpool & Wolverine pour réanimer le MCU, mais le géant regarde surtout vers le futur et le prochain film "Avengers". Alors pour mettre toutes les chances de leurs côtés et espérer un nouveau succès historique, les studios Marvel devraient faire revenir deux artisans majeurs des succès "Infinity War" et "Endgame".

Avengers 5 avance

Comment mettre en route un nouveau film Avengers, après les deux immenses succès qu'ont été Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, et espérer un succès équivalent ? Une équation terriblement complexe, dans la mesure où la nouvelle génération d'Avengers n'a pas le prestige de celle de ses aînés. Black Widow et Iron Man ne sont plus de ce(s) monde(s) - mais rien n'est impossible... -, Chris Evans n'est plus Captain America et l'interprète de Hawkeye Jeremy Renner n'a pas encore retrouvé toutes ses compétences physiques... Il va donc d'un côté falloir ramener ceux qui peuvent être présents, et aussi reconstituer une équipe avec les nouveaux venus.

Avengers : Infinity War ©Disney

On n'en est pas encore au stade du casting de la distribution, et beaucoup reste à faire du côté de Disney et Marvel pour se mettre en ordre de marche. Cependant, selon les informations de Deadline, ça bouge concernant qui pourrait s'assoir derrière la caméra du film Avengers 5. Et comme il n'y a aucune raison de changer une recette qui fonctionne, ce sont ainsi les frères Anthony et Joe Russo qui seraient actuellement dans les premières phases de négociations pour réaliser le futur film Avengers.

Les réalisateurs les plus profitables de Marvel

À l'heure actuelle, le MCU est à la peine. Sa phase 5 est jusque-là constituée de séries anecdotiques, à l'exception de Loki, et concernant les films de deux échecs pour un succès, respectivement Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, The Marvels et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Disney et les studios Marvel nourrissent beaucoup d'attentes pour Deadpool & Wolverine, au cinéma le 24 juillet et qui est calibré pour retrouver les sommets milliardaires de la phase 3 (2016-2019). Mais les yeux sont déjà tournés vers la phase 6, avec Avengers 5 et Avengers : Secrets Wars.

Le retour des frères Russo ferait évidemment pleinement sens. Réalisateurs de Captain America : Le Soldat de l'hiver (2014), Captain America : Civil War (2016), Infinity War (2018) et Endgame (2019), ils font partie des artisans majeurs du climax de la séquence historique du MCU au box-office mondial. Avec 1,15 milliard de dollars de recettes pour le second film Captain America, 2,05 milliards et 2,79 milliards pour Infinity War et Endgame, les frères Russo ont marqué l'histoire du MCU et du cinéma.