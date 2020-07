Avengers : à quoi les personnages ressembleraient en version Disney ?

La saga Avengers est devenue l'une des plus populaires du cinéma. Le quatrième opus de la franchise, "Avengers : Endgame", est devenu le plus gros succès de tous les temps au box-office à sa sortie, l’année dernière. Alors que la saga est devenue de plus en plus sombre au fil des épisodes, un fan a imaginé ce à quoi auraient ressemblé les héros s’ils étaient apparus dans des films d’animation Disney.

L’histoire d’Avengers

Les super-héros d’une des franchises les plus populaires du cinéma sont apparus pour la première fois ensemble à l’écran dans le premier Avengers, en 2012. Après avoir eu à affronter différents ennemis de leur côté, Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow et Hawkeye y sont rassemblés par Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., pour faire face à une menace plus importante que celles qu’ils ont connus jusqu’alors. Mais alors ils vont d’abord devoir apprendre à travailler ensemble, alors que Loki, le demi-frère de Thor, ayant réussi à s’emparer du Cube Cosmique, menace l’équilibre du monde.

Alors que l’équipe des Avengers s’est ensuite étoffé dans les films suivants du Marvel Cinematic Universe, les six héros qui forment l’équipe originale sont ceux présents dans le premier film. Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow et Hawkeye sont respectivement joués par Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson et Jeremy Renner.

Un artiste imagine les Avengers en version animée

Alors que la franchise Avengers appartient à Disney, l’artiste Samuel Chevé a imaginé ce à quoi auraient ressemblé quatre des super-héros principaux de la saga s’ils avaient été les héros d’un film d’animation de la firme aux grandes oreilles. Il a aussi proposé sa version animée de Scarlet Witch, qui a rejoint les Avengers dans le deuxième film, et de Captain Marvel, introduite dans le MCU avec un film solo début 2019 avant de rejoindre l’équipe dans Endgame. Comme on peut le voir sur son compte Instagram, pour créer les versions animées des héros Marvel, l’artiste s’est inspiré du design de certains personnages du film d’animation culte Disney La Reine des Neiges. Il s’est ainsi appuyé sur l’apparence d’Anna pour créer sa propre version de Natasha Romanoff, aka Black Widow, et sur celle de Flynn pour imaginer son Tony Stark, alias Iron Man.

Il a proposé deux versions de Thor et Captain America, toutes au design inspiré de celui du personnage de Kristoff dans le film d’animation. Pour Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Carol Danvers, plus connue sous le nom de Captain Marvel, il s’est inspiré d’Elsa, la principale protagoniste de La Reine des Neiges. On vous laisse découvrir le résultat ci-dessous :