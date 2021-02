Avengers : cette vidéo d'enfants frappant Thanos devient virale

Ces petits Avengers en herbe n'ont pas hésité une seconde à mettre hors d'état de nuire le dangereux Thanos. Enfin, presque, puisqu'il s'agissait d'un homme déguisé en Titan Fou lors d'une fête d'anniversaire. Découvrez la vidéo ci-dessous.

Le traumatisme Thanos

Apparu pour la première fois au cinéma dans la scène post-générique d'Avengers en 2012, Thanos est probablement l'antagoniste le plus charismatique des trois premières phases du Marvel Cinematic Universe (MCU). Interprété à partir de 2014 par Josh Brolin, qui est parvenu à lui donner une aura plus que menaçante, celui que l'on surnomme à juste titre le Titan Fou a surtout crevé l'écran dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Son terrible snap à l'issue du premier film a traumatisé de très nombreux spectateurs, choqués de voir disparaître en fumée la moitié de l'univers, et donc la moitié des super-héros.

Josh Brolin (Thanos) - Avengers : Infinity War © Marvel/ Disney

Heureusement, les Avengers sont parvenus, grâce à un ingénieux stratagème imaginé par Ant-Man, à inverser le cours des choses et à faire revenir à la vie la moitié de l'univers. Thanos est vaincu à la fin d'Endgame, après une séquence d'affrontement époustouflante réunissant tous les super-héros, mais le personnage reste encore à ce jour assimilé à son terrible claquement de doigts dévastateur.

Mini Avengers 1 - Thanos 0

La fiction est parfois difficile à séparer de la réalité pour des jeunes enfants, en particulier lorsqu'ils se retrouvent en présence de leurs personnages favoris en chair et en os. De manière générale, il s'agit pour beaucoup d'un instant magique, puisque les super-héros prennent vie devant leurs yeux. Mais ça ne se passe pas toujours de cette façon pour les méchants.

Dans une vidéo partagée il y a quelques jours sur Twitter, et qui est depuis devenue virale, un spectacle d'anniversaire pour enfants a tourné à la bagarre générale. La raison ? Thanos était présent aux côtés de Captain America, Iron Man, et étrangement Batman, et lorsque ce dernier l'a mis à terre, les enfants se sont précipités sur lui pour lui donner des coups. Ils n'ont certainement pas pensé à la personne sous le déguisement, mais bien à la menace que représente le Titan Fou. Que les Avengers se rassurent, la relève est assurée !