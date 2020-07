Avengers : Chris Evans et d'autres acteurs saluent le courage d'un jeune garçon

On a pris pour habitude de suivre des super-héros sur grand écran mais certaines personnes méritent autant ce titre dans la vraie vie. C'est le cas d'un petit américain d'à peine six ans, qui a sauvé sa soeur lors d'une attaque de chien. Les Avengers ont décidé d'embellir sa vie après cet acte.

Le geste héroïque de Bridger Walker

Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Depuis quelques jours, le jeune Bridger Walker est partout. Les médias parlent de lui, les réseaux sociaux aussi. Pas parce que c'est un énième enfant star qui s'illustre sur TikTok. La cause de sa popularité est plus sérieuse, plus belle. Mais aussi plus bouleversante. À 6 ans, un âge où les super-héros sont nos modèles, ce petit américain s'est inspiré de ceux qu'il admire. La scène se passe le 9 juillet. Un berger allemand s'en prend à sa soeur, de 4 ans. Bridger s'interpose et se fait attaquer par l'animal, qui le mord profondément à la joue. Heureusement, l'enfant s'en sort, mais avec des grosses séquelles. Une balafre imposante s'installe sur son visage. Les dégâts auront demandé 90 points de suture et une lourde opération. Il a déclaré à la police :

Si quelqu'un devait mourir ce jour-là, c'était moi

Sa tante, Nicole Walker, a lancé un compte Instagram pour relayer l'histoire de son neveu et elle en appelle aux Avengers pour venir le réconforter. Un appel qui n'est pas passé inaperçu auprès des intéressants !

Plusieurs Avengers répondent à l'appel !

Devant une histoire aussi touchante et le courage du garçon, plusieurs acteurs du MCU n'ont pas manqué de le soutenir. À commencer par Chris Evans, l'interprète de Captain America, qui a tenu à lui envoyer un petit message vidéo pour le saluer. L'instant, magique, a été immortalisé :

L'acolyte de l'acteur, Robert Downey Jr., a lui aussi décidé d'envoyer un message vocal pour lui exprimer sa reconnaissance pour le courage qu'il a exprimé. Il a même laissé entendre qu'il pourrait avoir une grosse surprise pour son prochain anniversaire. On a hâte de voir comment cette histoire va se prolonger. Puisqu'on parle de cadeau, Tom Holland en avait un sacré dans sa besace. Bridger a été invité à venir passer du temps sur le plateau du tournage du prochain film Spider-Man. Pour finir avec les Avengers (d'autres stars en dehors du MCU se sont manifestées), Mark Ruffalo a joué une carte plus sobre en laissant un message écrit :