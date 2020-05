Avengers : comment Robert Downey Jr a convaincu Mark Ruffalo de rejoindre le MCU

Mark Ruffalo est un peu la cinquième roue du carrosse Avengers. Alors qu'il incarne Hulk, l'acteur n'a jamais eu son film en solo et passe le plus souvent au second plan. Robert Downey Jr a joué un rôle déterminant dans sa participation au Marvel Cinematic Universe.

Avec son extension en perpétuelle avancement, le MCU (Marvel Cinematic Universe) implique des dizaines et des dizaines de talents différents. Des grandes stars comme des acteurs moins connus sont approchés et il reste encore des places à prendre avec le renouvellement qui s'annonce à partir de la phase 4. Ceux qui ont eu le flair de prendre le train à son départ doivent être heureux de voir où l'univers en est désormais.

Parmi tout ce beau monde, on trouve Mark Ruffalo dans la peau de Hulk. Après un départ contrarié avec Edward Norton dans le rôle, Marvel a cherché un nouvel acteur pour pouvoir garder le personnage dans le MCU. Mais, par conséquent, Mark Ruffalo n'a jamais eu sa propre origin story ni un film en solitaire. Condamné à apparaître dans les réunions Avengers ou dans les films de ses camarades, il détient une place un peu à part. Pourtant, Hulk est un personnage populaire, qui méritait un approfondissement de son arc narratif personnel.

Mark Ruffalo aurait pu ne jamais participer aux Avengers

Mark Ruffalo est revenu dans le Tonight Show Starring Jimmy Fallon sur sa participation à l'univers étendu et sur son appréhension avant de rejoindre l'aventure Avengers. Quand le rôle lui a été proposé, il n'était vraiment pas rassuré, lui qui était plutôt catalogué dans le cinéma US indé et qui n'était pas du genre à faire des gros blockbusters. Mais le réalisateur Joss Whedon était convaincu qu'il était la bonne personne pour devenir Hulk.

De plus, Robert Downey Jr. a joué un grand rôle pour le convaincre de monter à bord. Les deux acteurs ont partagé l'affiche du magnifique Zodiac de David Fincher. Son compère ayant déjà pris le poste d'Iron Man, il pouvait lui vendre le MCU en connaissance de cause.

J'ai reçu un appel de Downey, on avait dû lui faire comprendre que j'étais en train d'hésiter ou de refuser, et il a simplement dit : "Ruffalo, allons-y. Faisons-le." à la manière d'Iron Man. Après ça, je me suis dit : "je suppose que je dois le faire".

Aujourd'hui, il ne doit pas regretter d'être l'un des composants des Avengers mais il peut aussi avoir un peu de frustration, à l'heure où son avenir est plus qu'incertain. Une apparition dans la série She-Hulk est possible pour assurer la transition entre l'ancien et le nouveau personnage. Qu'adviendra-t-il de lui, ensuite ? Aucun film Hulk n'est prévu dans les prochaines phases et on ne sait même pas s'il sera utilisé dans d'autres films. En résumé, c'est le flou total. Dommage, quand on dispose d'un acteur aussi talentueux qui est d'ailleurs depuis aujourd'hui à suivre dans la série HBO, I Know This Much is True (notre critique).