L'apparition du vieux Captain America à la fin de « Avengers : Endgame » a fait pleurer la mère de Chris Evans. Elle a fondu en larmes parce que son fils ressemblait énormément à son défunt grand-père.

Avengers : Endgame se conclut sur une pointe d'émotion. Captain America doit rapporter les pierres d'infinité à leur place dans le continuum temporel et revenir dans son présent. Mais au lieu de ça il préfère rester dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter. Il réapparaît alors vieillit face à ses deux amis de toujours : Bucky Barnes et Sam Wilson.

Le portrait craché de son grand-père

Pour les besoins de cette scène finale, Chris Evans apparaît vieillit par un maquillage très bien réalisé. À la fin du film, il se présente pour donner son bouclier à Sam Wilson, alias le Faucon, interprété par Anthony Mackie. Un passage de témoin qui a légèrement divisé les fans. Certains auraient préféré que Bucky Barnes, campé par Sebastian Stan, hérite du bouclier de Cap, mais Marvel a préféré honorer le dernier Captain America en date des comics : Sam Wilson.

Dans une conversation avec Esquire, pour promouvoir la série Defending Jacob, il a révélé que sa mère « a fondu en larmes » quand elle l'a vu en maquillage sous la forme du vieux Captain. « Il ressemblait exactement à son défunt grand-père » a-t-elle déclaré. Donc forcément, quand elle a vu son propre père à l'écran, elle n'a pas résisté. Une touchante manière d'aborder cette séquence déjà émotionnellement forte pour les fans. Le grand-père maternel de Chris Evans, qui se nommait Andrew Capuano, dirigeait le Massachusetts Department of Revenue.

Ce choix scénaristique des frères Russo était destiné à couronner le voyage de Steve de manière appropriée et poignante. Steve a toujours raté son passé, qu'il avait laissé derrière lui, préférant tout sacrifier en se plongeant dans la glace. Avengers : Endgame veut lui donner une deuxième chance. Aujourd'hui, Avengers : Endgame est le film qui a rapporté le plus d'argent de toute l'histoire du box-office avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes. Quant à Steve Rogers, son parcours est censé être terminé...