Avengers Endgame : cette scène avec Doctor Strange a été improvisée par Benedict Cumberbatch

Le cinéaste Scott Derrickson, qui a réalisé « Doctor Strange », a révélé sur son compte Twitter que son ami et collègue Benedict Cumberbatch a improvisé une scène clé dans « Avengers : Endgame ».

Avengers Endgame : le mastodonte ultime

En 2019, les frères Russo ont eu la lourde tache de réaliser l'énorme Avengers : Endgame. Extrêmement attendu après leur excellent Avengers : Infinity War, le long-métrage a quelque peu divisé les fans. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir le film qui a rapporté le plus d'argent au box-office de toute l'histoire du cinéma avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes. Le long-métrage permettait d'apporter une conclusion impactante sur les dix premières années du Marvel Cinematic Universe (MCU). Et malgré ses défauts, sûr que le film fait date dans l'histoire.

Benedict Cumberbatch a improvisé cette scène culte

Dans Avengers : Endgame, le comédien Benedict Cumberbatch retrouvait la cape de Doctor Strange pour la quatrième fois. Le Sorcier Suprême avait un rôle particulier à jouer puisqu'il était le seul des vengeurs à avoir vu l'avenir. Il était le seul à savoir comment toute cette histoire allait se terminer. En effet, dans Avengers : Infinity War, il regarde les futurs possibles grâce à l’œil d'Agamotto, sachant ainsi ce qui devait être fait pour vaincre le puissant Thanos. C'est notamment ce qui le pousse à abandonner la pierre du temps au Titan Fou, sachant que cette action aurait un résultat bénéfique dans le combat des Avengers contre leur pire ennemi.

Dans Avengers : Endgame, Doctor Strange reste un peu à l'écart du combat final. Il utilise ses pouvoirs pour retenir l'eau du lac à proximité, et empêcher que ses alliés soient engloutis. À ce moment là, il sait déjà que Tony Stark va devoir se sacrifier pour empêcher Thanos de nuire davantage. Le temps d'une courte séquence, le sorcier lève un doigt à destination de Iron Man, une manière de lui rappeler qu'il n'y a qu'une seule et unique solution pour vaincre le Titan : le sacrifice. Et bien cette scène a été improvisée par Benedict Cumberbatch. C'est le cinéaste Scott Derrickson, qui a réalisé Doctor Strange, qui révèle cette information sur son compte Twitter. Il affirme ainsi que le comédien a improvisé cette séquence, devenue culte. Une petite anecdote sympathique, qui rappelle que même au sein des grosses productions hollywoodiennes, il y a toujours une place pour l'improvisation.

"Benedict m'a dit que ce moment était une improvisation"