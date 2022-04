Avengers Endgame : cette scène coupée confirme une ancienne théorie sur Thanos

Marvel Studios vient de dévoiler une toute nouvelle scène coupée de « Avengers : Endgame ». Celle-ci, qui oppose Hulk à L'Ancien, permet de confirmer une ancienne théorie. Thanos ne serait pas mort, et pourrait très bien revenir à l'avenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

L'énorme conclusion Avengers : Endgame

En 2019, les frères Russo mettent en scène Avengers : Endgame, la conclusion de l'arc de l'infini. Les plus grands héros de l'univers Marvel unissent leurs forces pour affronter le terrible Thanos, désireux de récupérer une nouvelle fois les pierres d'infinité. Le long-métrage se termine sur une énorme confrontation entre Thanos et son armée et la grande majorité des forces super-héroïques du MCU. Le coup final est alors porté par Iron Man qui utilise le gant de l'infinité pour se débarrasser du Titan fou et de ses sbires.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Même si Thanos part en fumée à la fin d'Avengers : Endgame, est-il réellement décédé ? Après tout, personne ne sait quel vœu a fait Tony Strak avant de succomber à ses blessures. Est-ce que Iron Man a tué le Titan fou ? Est-ce qu'il l'a renvoyé dans sa ligne temporelle ? Ou est-ce qu'il l'a tout simplement écarté de notre réalité ? Difficile à dire. De nombreuses théories de fans affirment que Thanos n'est pas mort, mais a simplement été mis de côté de notre continuum temporel. Ce qui pourrait potentiellement entraîner son retour prochain.

Qu'est réellement devenu Thanos ?

Récemment, Marvel Studios a partagé une scène coupée d'Avengers : Endgame qui concerne la rencontre entre Hulk et L'Ancien. Souvenez-vous, quand les Avengers remontent dans le temps, Smart Hulk est chargé de retrouver la pierre du temps. Sauf qu'au lieu de retrouver la trace de Dr Strange, il rencontre son ancien mentor, L'Ancien (Tilda Swinton). Cette scène coupée (avec des effets spéciaux encore incomplets) offre une autre version de cette discussion.

Ici, L'Ancien affirme à Hulk que la suppression d'une pierre d'infinité crée une nouvelle chronologie. Elle précise ensuite qu'elle a déjà utilisé la pierre du temps pour voir au-delà de sa propre mort. Elle affirme enfin que Thanos a utilisé les pierres pour chasser ses victimes de l'existence, ce qui a donc rendu possible leur résurrection. Une précision qui explique pourquoi La Veuve Noire n'a pas pu être ramenée à la vie, et qui suggère surtout que Thanos est « écarté de la réalité » et que son retour est donc toujours possible.

Josh Brolin est chaud pour revenir

En plus de cette théorie, le comédien Josh Brolin a précisé lors d'une récente apparition chez Jess Cagle Show qu'il est plus que partant pour revenir dans la peau de Thanos. Il a en tout cas confirmé qu'il serait prêt à revenir dans la peau du Titan fou si Marvel venait à lui proposer :

Ils ont leur propre trajectoire, mais s'ils veulent que je le fasse, je le ferai, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je ne sais pas quel est leur plan.

Pour le moment, il n'y a aucun plan précis pour ramener Thanos sur le devant de la scène. Mais quelques-unes des productions futures du MCU pourraient être un support plausible pour son come-back. Le célèbre antagoniste pourrait ainsi réapparaître dans la saison 2 de What If... ?, mais également dans une éventuelle suite de Les Éternels, qui devrait suivre les aventures de son frère Starfox.