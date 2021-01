Avengers Endgame : découvrez le contenu de la scène post-générique annulée

Paul Bettany révèle le contenu d'une scène post-générique prévue pour "Avengers : Endgame" qui n'a finalement pas été ajoutée au film. Vision devait refaire une apparition afin de lancer un teasing au sujet de "WandaVision". L'acteur raconte également comment il a appris l'existence de cette série.

Avengers : Endgame pour teaser WandaVision ?

Les films du Marvel Cinematic Universe ont habitué le public à attendre une ou des scènes post-génériques. On peut souvent y découvrir à l'intérieur des éléments qui vont amorcer le film d'après ou plus généralement le futur de l'univers. Mais vous devez vous souvenir que Avengers : Endgame n'en avait pas une - sauf lors de la ressortie. Il faut dire que le programme était déjà suffisamment chargé en tant que tel et que nous étions presque à la fin de la phase 3.

Cependant, chez IMDb, à l'occasion d'une vidéo tournée avec Elizabeth Olsen, Paul Bettany a dévoilé qu'une scène post-générique a été envisagée par le studio ! S'il est bien placé pour en parler, c'est parce qu'il était concerné. Car elle devait évoquer Vision et ainsi teaser la série WandaVision. On se rappelle que ce personnage est l'une des victimes de Thanos dans Avengers : Infinity War et qu'il n'avait pu revenir à la vie avec le Gant de l'Infini. Wanda devait donc composer sans son frère, précédemment tué par Ultron, et sans son mari.

Vision (Paul Bettany) - Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

La scène post-générique devait encore plus enfoncer le clou en montrant Vision dans un sac mortuaire. Une réapparition qui devait teaser la première série du MCU car le personnage n'apparaît pas du tout dans Endgame. Le revoir aurait voulu dire quelque chose car on se serait demandé s'il était vraiment mort pour de bon ou si un retour était possible. Parfait pour ensuite introduire WandaVision, série dans laquelle on revoit Vision dans des conditions très particulières. Pour l'heure, en se basant sur les deux premiers épisodes, nous ne pouvons dire s'il appartient simplement au passé où si un retour dans le présent pourra se faire. Nous découvrirons ça dans les prochaines semaines.

Paul Bettany ne pensait pas reprendre son rôle

On espère avoir le même étonnement que lorsque Paul Bettany s'est rendu dans le bureau de Kevin Feige en pensant qu'il quittait le MCU. Toujours dans la même vidéo, l'acteur raconte ce moment où il a été convoqué :

Je suis entré et je ne voulais pas que ce soit quelque chose d'inconfortable pour nous parce que ça avait été un très bon moment. Alors je suis entré et j'ai dit : "Kevin et Louis , je vous aime, je comprends tout à fait. Ça a été une belle expérience et sans rancune" puis Kevin a dit : "Attends, tu nous quittes ?", et j'ai dit : "Non, tu ne me vires pas ?". C'est là qu'il a dit : "Non, nous allions te pitcher une série."

On ne sait pas encore exactement les surprises que nous réserve la suite de l'univers étendu mais on craint que, cette fois, Paul Bettany soit en train de vivre ses derniers instants dans la peau de Vision.