Avengers Endgame : découvrez le making-of impressionnant de cette scène musclée avec Ronin

Clint Barton n'a pas passé beaucoup de temps sous le costume de Ronin, son autre identité secrète. Dans "Avengers : Endgame" cependant, le personnage s'illustre le temps d'une séquence assez musclée dont voici le making-of.

Ronin, une autre identité de Œil de Faucon

Ronin est une autre identité de Clint Barton, alias Œil de Faucon. Ce nouveau nom de code apparaît pour la première fois en 2005, créé par Brian M Bendis et Joe Quesada. Le nom de ce personnage renvoie au terme japonais Ronin, qui désigne un samouraï sans maître. Clint Barton prend cette identité à la suite de House of M, où il trouve la mort. À son retour à l'occasion de Civil War, il décide de prendre cette nouvelle appellation et d'agir dans l'ombre, sous le costume de Ronin. Il troque ainsi l'arc et les flèches pour le sabre, les bâtons et les shurikens. Dans le Marvel Cinematic Universe, il endosse les habits de Ronin dans Avengers : Endgame, à la suite du décès de sa famille.

Une séquence musclée

Après avoir été témoin de la mort de sa famille au tout début d'Avengers : Endgame, conséquence du claquement de doigt de Thanos dans Infinity War, Clint Barton a touché le fond et est devenu Ronin. Il voyage à travers le monde et assassine tous ceux qui, selon lui, n'auraient pas dû survivre au snap de Thanos. Sa première apparition dans le film des frères Russo survient à Tokyo, alors qu'il poursuit un chef Yakusa. S'en suit une scène d'action assez stylisée, qui dépeint un Clint Barton violent et sans pitié, qui tue ses victimes sans concession.

Grâce à la coordinatrice de cascades Monique Ganderton, les coulisses de cette scène ont été partagées. Un making-of qui dévoile les cascadeurs Akihiro Haga et Kyle McLean en plein travail, exécutant la chorégraphie de cette séquence mémorable. Un extrait qui montre les deux chorégraphes s'entraînant la journée, probablement avant que les caméras ne tournent la nuit comme dans le film. C'est dommage que Ronin ne soit pas davantage présent dans Avengers : Endgame, surtout après avoir vu ce making-of impressionnant :