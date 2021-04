Avengers Endgame : Dr Strange a-t-il délibérément laissé mourir Tony Stark ?

Dr Strange a vu des millions d'avenirs possibles. Dans « Avengers : Infinity War » il affirme que les gentils ne gagnent que dans un seul de ces futurs : celui où Tony Stark meurt. Mais était-ce l'entière vérité ?

La mort d'Iron Man

En 2019, les frères Russo ont mis en scène la mort d'Iron Man dans Avengers : Endgame. Un événement sans précédent au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU), puisque le producteur Kevin Feige a décidé de tuer le personnage le plus iconique de l'univers connecté. Tony Stark donne sa vie pour sauver la Terre de la folie de Thanos. Le héros, incarné par l'inimitable Robert Downey Jr., parvient ainsi à s'emparer du gant de l'infinité et donne sa vie dans un dernier élan héroïque. L'histoire, vous la connaissez sans doute. Logiquement, c'était le seul futur où les Avengers l'emportaient. Le seul avenir entrevu par Dr Strange où les gentils gagnaient contre l'armée de Thanos. Un avenir qui nécessitait donc le décès de Tony Stark.

Une nouvelle théorie pour la fin d'Avengers : Endgame

Pourtant, une nouvelle théorie vient de sortir sur le net. Elle nous vient d'un utilisateur de Reddit du nom de u/Omegared12. Celui-ci offre un nouveau regard sur ce sacrifice héroïque. Logiquement, n'importe qui aurait pu utiliser le gant de l'infinité pour se débarrasser de Thanos dans Avengers : Endgame. Des héros plus puissants que Tony Stark (comme Captain Marvel, La Sorcière Rouge, Hulk) auraient même survécus à l'utilisation de l'artefact. Pourtant c'est bien Iron Man qui se sacrifie. Mais l'idée selon laquelle c'était le seul moyen est finalement assez absurde...

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

La théorie avance ainsi que Dr Strange devait se débarrasser de Tony Stark pour le bien de l'humanité. Lui qui a vu l'avenir a pressenti le danger que représente ce brillant inventeur. Après tout, la plupart des grands méchants du MCU sont soit nés directement d'Iron Man, où ont un rapport plus ou moins direct avec lui. Si on regarde en arrière Obadiah Stane, Whiplash, Ultron, le Baron Zemo, le Vautour, Mysterio ou encore Aldrich Killian, ils sont tous connectés à Iron Man. D'une certaine manière, ces antagonistes deviennent tous des super-vilains à cause du milliardaire.

Ainsi, Dr Strange est certainement allé encore plus loin dans l'avenir, bien après la mort de Thanos. Il a certainement découvert que les créations de Stark continueraient à inquiéter la planète. Logiquement, dans ces futurs possibles, une nouvelle invention d'Iron Man aurait peut-être entraîné la destruction de la Terre. Et c'est pour cette raison qu'il a poussé le vengeur à se sacrifier pour le bien de tous. Sans doute que la peur de Tony Stark et son désir de protéger sa famille l'auraient motivé à aller encore plus loin dans la défense de la Terre.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

S'il était encore vivant, le justicier aurait éventuellement conservé les pierres d'infinité pour utiliser leur puissance, ce qui aurait naturellement entraîné encore plus de problèmes. Cette théorie tient relativement bien la route. Elle permet de dévoiler un aspect plus sombre de Dr Strange, et donne encore plus de poids et de cohérence à la mort de Stark. Peut-être que cette hypothèse sera vérifiée à l'avenir, possiblement dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Ainsi, Le Sorcier Suprême n'a trouvé que cette solution pour protéger la Terre de la folie à venir de Stark. Ou comment mourir en héros avant de sombrer vers le côté obscur...