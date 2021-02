Avengers Endgame : Joe Russo explique la chronologie de Captain America

À la fin de « Avengers : Endgame », Captain America revient beaucoup plus âgé, après avoir décidé de vivre sa vie dans le passé. Un élément qui a entraîné parfois une certaine incompréhension. Aujourd'hui, Joe Russo vient clarifier la situation.

Avengers Endgame et le Old Man Rogers

À la fin d'Avengers : Endgame, Captain America est chargé de ramener les pierres d'infinité dans leur timeline respective. Une mission de grande envergure pour le super soldat, mais qui est censée prendre une seconde pour Bucky, Hulk et Sam Wilson qui l'attendent dans le présent. Contre toute attente, Captain ne revient pas. À la place se présente un vieil homme du nom de Steve Rogers.

Captain America ©Marvel Comics

Les spectateurs apprennent alors que Steve a préféré rester dans le passé avec Peggy Carter, son amour de jeunesse, plutôt que de revenir dans le présent du Marvel Cinematic Universe. Mais le Old Man Rogers a quand même décidé de se présenter face à ses amis, notamment pour léguer son bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie). Si la séquence est assez touchante, et sert à introduire Falcon et le Soldat de l'Hiver, certains fans pointent du doigt un manque de crédibilité dans la chronologie du MCU.

Les explications de Joe Russo

Joe Russo, l'un des réalisateurs d'Avengers : Endgame, vient de révéler que Steve Rogers vient d'une chronologie différente pour livrer son bouclier à Sam Wilson. Même si le film est sorti il y a maintenant deux ans, de nombreux fans réfléchissent encore à la manière dont le Old Man Rogers s'inscrit dans le MCU. Certains fans pensent d'ailleurs que deux Captain America courent dans l'univers Marvel. Durant une récente apparition au podcast Lights Camera Barstool, Joe Russo a éclairci de nombreuses spéculations autour de Captain.

Captain America (Chris Evans) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Le réalisateur confirme alors que Captain America s'est rendu dans une timeline parallèle pour vivre sa vie avec l'agent Carter. Laissant le Captain America de notre univers faire son chemin et sauver le monde des mains de Crâne Rouge. Ainsi, Joe Russo confirme une fois de plus l'existence du multivers, qui va être le credo de la phase 4 du MCU. Steve Rogers a donc dû revenir dans la timeline principale pour donner son bouclier à Sam Wilson :

Cap a été obligé de revenir à la chronologie principale. Cap a été dans une réalité alternative et est retourné à la chronologie principale pour donner ce bouclier à Sam. Dans notre logique interne que nous avons définie dans la salle, c'est le choix que nous avons fait en fonction de tout ce qui s'est passé. Il a été dans une autre branche de la réalité et a ensuite dû sauter de l'une à l'autre pour remettre le bouclier.

Joe Russo vient donc éclairer la lanterne des fans. Une approche qui ne fera sûrement pas l'unanimité, et qui semble surfer sur le multivers, a postériori, pour recoller les wagons avec l'intrigue actuelle de WandaVision.