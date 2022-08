Avengers Endgame : Jon Favreau ne voulait pas de la mort d’Iron Man

Événement majeur du MCU, "Avengers : Endgame" a mis en scène la mort d’Iron Man, inoubliable pour les fans du héros. Trois ans après la sortie du film, ses réalisateurs sont revenus sur ce moment. Et ils ont livré une anecdote sur la réaction de Jon Favreau lorsqu’il a lu le scénario du long-métrage.

Une mort mémorable pour Iron Man dans Endgame

En 2019, Marvel sort le très attendu Avengers : Endgame, un an après l’énorme cliffhanger à la fin d’Infinity War. Le film met en scène l’affrontement final entre les héros introduits dans les 22 premiers films de l’univers Marvel et le redoutable Thanos. Dès sa sortie, le long-métrage affole le box-office. En quelques jours, il dépasse le milliard de dollars de recettes, avant de doubler ce chiffre et de devenir le plus gros succès de tous les temps (repris ensuite par Avatar à l'occasion d'une ressortie).

Iron Man (Robert Downey Jr) - Avengers : Endgame © The Walt Disney Company

Le film parvient à conclure l’arc narratif de personnages majeurs du MCU. À la fin d’Endgame, Captain America retourne dans le passé pour vivre avec son grand amour, Peggy Carter. En revanche, Iron Man connaît une fin bien différente. Le héros incarné par Robert Downey Jr se sacrifie afin de tuer Thanos et de l’empêcher de tuer à nouveau la moitié des êtres vivants de l’univers. La scène de la mort de celui qui a véritablement lancé le MCU a beaucoup fait parler à l’époque de la sortie d’Endgame. Et, trois ans plus tard, les réalisateurs du long-métrage ont fait une révélation sur ce moment.

Quand Jon Favreau tentait de dissuader les Russo

Invités par Vanity Fair, Anthony et Joe Russo sont récemment revenus sur certaines scènes majeures de leurs films et séries. Sans grande surprise, ils ont été interrogés sur la mort d’Iron Man. Et ils nous ont appris que Jon Favreau avait tenté de les faire changer d’avis. Le réalisateur des deux premiers films sur le héros et interprète d'Happy dans le MCU a ainsi téléphoné aux frères après avoir lu le scénario d’Endgame. Selon Joe Russo, il a essayé de convaincre les cinéastes d’épargner le personnage :

Vous ne pouvez pas le tuer ! Les gens vont être dévastés, et vous ne pouvez pas les laisser reprendre leur voiture en sortant du cinéma après avoir vu ça !

Favreau a donc rajouté de la pression aux frères Russo, qui étaient déjà anxieux de la réaction du public devant la mort d’Iron Man. Mais ces derniers ont été au bout de leurs idées avec le héros. Comme l’explique Joe dans la même vidéo, lui et son frère, ainsi que les scénaristes d’Endgame, estimaient avoir « mérité » de conclure l’arc narratif de Tony Stark de cette façon, après la façon dont le personnage avait été développé dans les précédents films du MCU. Et de nombreux fans se sont montrés d’accord avec eux. Si nombre d’entre eux ont exprimé leur tristesse après avoir vu cette scène à la sortie du film, beaucoup ont trouvé que la fin d’Iron Man avait été bien choisie.